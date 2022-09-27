Почему нельзя сдать декларацию по НДС досрочно

Почему заторопилась компания

Декларацию по НДС за 2-й квартал 2021 компания подала 30.06.2021. У компании был счет-фактура от 30.06.2018. И 30.06.2021 истекали три года, когда по этому документу можно было получить вычет.

Налоговики отказались принять декларацию досрочно. Они отправили Уведомление в отказе с формулировкой «Нарушение установленного порядка представления сведений/ Налоговый (отчетный) период, за который представляется декларация (расчет), не наступил».

Тогда компания уже 09.07.2021 представила новую декларацию по НДС за 2 квартал 2021 с номером корректировки 1. Однако налоговики снова отказали компании. Они не могу принять корректировочную декларацию, ведь они не получили первичную. Тогда компания отправилась в суд.