В 2023 году изменятся правила ликвидации юрлиц. Закрыть бизнес станет проще + чек-лист по закрытию бизнеса

Что случилось
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который упростит закрытие юрлиц из числа МСП в разы.
Согласно законопроекту, закрыть юрлицо можно будет через заявление об исключении из ЕГРЮЛ, поданное в ФНС.
Важное условие при этом — отсутствие долгов перед кредиторами и бюджетом. Тогда юрлицо можно будет закрыть в течение 3-4 месяцев.
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