Появились новые правила заполнения платежек на уплату налогов

Предположительно приказ вступит в силу с 1 января 2023 года. При этом в пункте 9 проекта есть информация, что приказ вступит в силу только через девять месяцев со дня опубликования.
Что случилось?
На Едином портале нормативно правовых актов разместили проект приказа Минфина, который утверждает новые правила заполнения платежки на уплату налогов.
Новый порядок закреплен в Приложении № 2 к приказу.
Как было?
Что изменится?
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