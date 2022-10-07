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Появились новые правила заполнения платежек на уплату налогов

С 2023 года стартует новый формат уплаты налогов в виде единого налогового платежа (ЕНП). Платежки будут заполняться по новым правилам. Минфин разработал приказ, регламентирующий новый порядок заполнения.

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Появились новые правила заполнения платежек на уплату налогов

Предположительно приказ вступит в силу с 1 января 2023 года. При этом в пункте 9 проекта есть информация, что приказ вступит в силу только через девять месяцев со дня опубликования.

Что случилось?

На Едином портале нормативно правовых актов разместили проект приказа Минфина, который утверждает новые правила заполнения платежки на уплату налогов.

Новый порядок закреплен в Приложении № 2 к приказу.

Как было?

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Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
ЕНП (единый налоговый платеж)

Появились новые правила заполнения платежек на уплату налогов

С 2023 года стартует новый формат уплаты налогов в виде единого налогового платежа (ЕНП). Платежки будут заполняться по новым правилам. Минфин разработал приказ, регламентирующий новый порядок заполнения.

Появились новые правила заполнения платежек на уплату налогов

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