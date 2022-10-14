Как выплатить пособие на погребение и получить компенсацию из ФСС + образец заявления

Какими нормами регулируется выплата

Компания выплачивает пособие из своих средств, если умер ее работник или несовершеннолетний член его семьи (п. 1 и 2 ст. 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8‑ФЗ, ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255‑ФЗ). Затем ФСС возмещает организации эти расходы.

Сейчас процесс регулирует приказ приказом ФСС от 23.06.2022 № 246. Он вступил в силу с 13.09.2022. До этого действовали временные правила из постановления Правительства от 30.12.2020 № 2375.