С 2023 года будет новая декларация по НДС

Что случилось
Опубликован проект с поправками в декларацию по НДС и порядок ее заполнения.
Новый бланк будет применяться с отчета за 1 квартал 2023 года.
Меняются штрих-коды, раздел 3, порядок заполнения декларации, коды операций и формат.
Раздел 3
Как сейчас
Как будет
Как сейчас
Как будет
Как сейчас
Как будет
Порядок заполнения
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