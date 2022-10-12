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Декларация по НДС

С 2023 года будет новая декларация по НДС

В декларации по НДС будет новый код 08 для возмещения.

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С 2023 года будет новая декларация по НДС

Что случилось

Опубликован проект с поправками в декларацию по НДС и порядок ее заполнения.

Новый бланк будет применяться с отчета за 1 квартал 2023 года.

Меняются штрих-коды, раздел 3, порядок заполнения декларации, коды операций и формат.

Раздел 3

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