Как компании открыть счет в стране ЕАЭС, чтобы не получить штраф + образец уведомления

По каким счетам надо отчитаться
Резиденты и нерезиденты, которые проводят в России валютные операции, обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию в случаях, предусмотренных законодательством (ст. 24 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).
Российская компания была валютным резидентом России (подп. 6 п. 1 ст. 1 Закона № 173-ФЗ). Поэтому обязана выполнять обязанности валютного резидента.
Так, резиденты должны уведомлять налоговую инспекцию по месту своего учета об открытии или закрытии счетов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами России (п. 2 ст. 12 Закона № 173-ФЗ). На это резиденту отводится один месяц с момента открытия счета.
Аналогичные правила действуют, если у счета поменялись реквизиты.
Форму уведомления об открытии или закрытии счета утверждает ФНС — приказ от 24.04.2020 № ЕД7-14/272@. При этом уведомление надо представить по каждому счету за рубежом.
Какое наказание ждет организацию
Пример: что нарушила компания
«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции
Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.