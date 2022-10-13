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Валютный контроль

Как компании открыть счет в стране ЕАЭС, чтобы не получить штраф + образец уведомления

Российские компании вправе открывать счета в зарубежных банках. Тем более, если речь идет о странах ЕАЭС. Однако об открытии счета нужно своевременно отчитаться. Объясняем, как.

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Как компании открыть счет в стране ЕАЭС, чтобы не получить штраф + образец уведомления

По каким счетам надо отчитаться

Резиденты и нерезиденты, которые проводят в России валютные операции, обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию в случаях, предусмотренных законодательством (ст. 24 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).

Российская компания была валютным резидентом России (подп. 6 п. 1 ст. 1 Закона № 173-ФЗ). Поэтому обязана выполнять обязанности валютного резидента.

Так, резиденты должны уведомлять налоговую инспекцию по месту своего учета об открытии или закрытии счетов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами России (п. 2 ст. 12 Закона № 173-ФЗ). На это резиденту отводится один месяц с момента открытия счета.

Аналогичные правила действуют, если у счета поменялись реквизиты.

Форму уведомления об открытии или закрытии счета утверждает ФНС — приказ от 24.04.2020 № ЕД7-14/272@. При этом уведомление надо представить по каждому счету за рубежом.

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