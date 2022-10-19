Как правильно перейти с УСН и ЕСХН на новую АУСН

Перейти на АУСН может лишь хозсубъект с регистрацией по месту нахождения (месту жительства) в регионах, где действует АУСН. Если спецрежим оправдает надежды, то он будет распространен на другие субъекты России, как уже было с НПД.
Общие условия перехода
Есть два варианта перехода на АУСН с 1 января 2023 г.:
- подать уведомление через ЛК на сайте ФНС (www.nalog.gov.ru) или
- поручить подачу уведомления в банк, уполномоченный на обмен информацией с ФНС.
Последний день отправки уведомления для обоих вариантов — 31 декабря 2022 г., т.е. года, который предшествует году начала работы на спецрежиме.
В уведомлении указываем один из двух желаемых объектов налогообложения:
доходы;
доходы минус расходы,
причем принцип расчета можно изменить на следующий год, подав уведомление до 31 декабря (включительно). В течение года изменить его нельзя (аналогично УСН).
На этом хлопоты налогоплательщика завершены, с 1 января 2023 г. ИФНС будет заниматься расчетом налога.
Важно: до окончания 2023 г. вы не сможете ни сменить спецрежим, ни совмещать его с любым другим!
В период работы на АУСН можно ежегодно, с 1 января, менять принцип расчета налога — исходя из доходов или из доходов за вычетом расходов. Для этого следует уведомить инспекцию до 31 декабря предшествующего года. В течение календарного года менять принцип расчета налога при АУСН запрещено, как и при УСН.
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