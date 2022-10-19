Как правильно перейти с УСН и ЕСХН на новую АУСН

Перейти на АУСН может лишь хозсубъект с регистрацией по месту нахождения (месту жительства) в регионах, где действует АУСН. Если спецрежим оправдает надежды, то он будет распространен на другие субъекты России, как уже было с НПД.

Общие условия перехода

Есть два варианта перехода на АУСН с 1 января 2023 г.:

подать уведомление через ЛК на сайте ФНС (www.nalog.gov.ru) или

поручить подачу уведомления в банк, уполномоченный на обмен информацией с ФНС.

Последний день отправки уведомления для обоих вариантов — 31 декабря 2022 г., т.е. года, который предшествует году начала работы на спецрежиме.

В уведомлении указываем один из двух желаемых объектов налогообложения:

доходы;

доходы минус расходы,

причем принцип расчета можно изменить на следующий год, подав уведомление до 31 декабря (включительно). В течение года изменить его нельзя (аналогично УСН).

На этом хлопоты налогоплательщика завершены, с 1 января 2023 г. ИФНС будет заниматься расчетом налога.

Важно: до окончания 2023 г. вы не сможете ни сменить спецрежим, ни совмещать его с любым другим!

В период работы на АУСН можно ежегодно, с 1 января, менять принцип расчета налога — исходя из доходов или из доходов за вычетом расходов. Для этого следует уведомить инспекцию до 31 декабря предшествующего года. В течение календарного года менять принцип расчета налога при АУСН запрещено, как и при УСН.