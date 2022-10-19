Что мобилизованным бизнесменам можно будет отложить до окончания мобилизации

Важно: все перечисленные меры пока только обсуждаются Госдумой. Но есть все шансы, что законы в ближайшие дни примут.
Уплата налогов
Мобилизованным бизнесменам дадут возможность позже перечислять налоговые и иные платежи. Такие поправки инициированы Министерством финансов и налоговой службы по поручению Правительства. Также будут перенесены сроки подачи деклараций. Сроки отсрочки — 3 месяца после окончания частичной мобилизации или после даты увольнения с воинской службы.
Т.е. новый срок сдачи отчетности для мобилизованных предпринимателей — 25 число третьего месяца, следующего после завершения частичной мобилизации или увольнения со службы.
Эти сроки относятся к сдаче:
- налоговых деклараций;
- расчетов по страховым взносам и авансовым платежам;
- бухгалтерской и другой отчетности.
Исключение — налоговая декларация по НДС.
Уплата налогов переносится на 28 число третьего месяца после завершения частичной мобилизации или увольнения со службы.
Отсрочка не распространяется на:
- НДФЛ, который уплачивается налоговым агентом;
- налог на прибыль организаций, который удерживается у источника выплаты налога;
- торговый сбор;
- сборы и госпошлины, уплачиваемые за пользование объектами животного мира.
Предельные сроки направления требования об уплате налогов, сборов, взносов, пеней, штрафов и т.д. увеличены на 6 месяцев.
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