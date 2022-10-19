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Мобилизация

Что мобилизованным бизнесменам можно будет отложить до окончания мобилизации

Меры поддержки мобилизованным предпринимателям анонсировало Правительство: отменят штрафы за просрочку платежа, перенесут сроки уплаты и помогут сохранить рабочие места. На что может рассчитывать предприниматель?

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Что мобилизованным бизнесменам можно будет отложить до окончания мобилизации

Важно: все перечисленные меры пока только обсуждаются Госдумой. Но есть все шансы, что законы в ближайшие дни примут.

Уплата налогов

Мобилизованным бизнесменам дадут возможность позже перечислять налоговые и иные платежи. Такие поправки инициированы Министерством финансов и налоговой службы по поручению Правительства. Также будут перенесены сроки подачи деклараций. Сроки отсрочки — 3 месяца после окончания частичной мобилизации или после даты увольнения с воинской службы.

Т.е. новый срок сдачи отчетности для мобилизованных предпринимателей — 25 число третьего месяца, следующего после завершения частичной мобилизации или увольнения со службы.

Эти сроки относятся к сдаче:

  • налоговых деклараций;
  • расчетов по страховым взносам и авансовым платежам;
  • бухгалтерской и другой отчетности.

Исключение — налоговая декларация по НДС.

Уплата налогов переносится на 28 число третьего месяца после завершения частичной мобилизации или увольнения со службы.

Отсрочка не распространяется на:

  • НДФЛ, который уплачивается налоговым агентом;
  • налог на прибыль организаций, который удерживается у источника выплаты налога;
  • торговый сбор;
  • сборы и госпошлины, уплачиваемые за пользование объектами животного мира.

Предельные сроки направления требования об уплате налогов, сборов, взносов, пеней, штрафов и т.д. увеличены на 6 месяцев.

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