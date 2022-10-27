Что учесть при сдаче декларации по налогу на прибыль

Где брать форму
Декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2022 года следует заполнять, как и раньше по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@.
Какие листы нужно включить в декларацию в обязательном порядке
В каком порядке заполнять
Основные моменты при заполнении титульного листа
Что еще важно знать
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