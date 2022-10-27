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Декларация по налогу на прибыль

Что учесть при сдаче декларации по налогу на прибыль

Близится конец октября, а значит нужно не забыть сдать декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев. Последний день сдачи отчета – в эту пятницу – 28 октября. В этом году каких-либо отсрочек или переносов нет.

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Что учесть при сдаче декларации по налогу на прибыль

Где брать форму

Декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2022 года следует заполнять, как и раньше по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@.

Какие листы нужно включить в декларацию в обязательном порядке

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