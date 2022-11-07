С 2023 года уплата налогов будет до 28 числа, а сдача отчетов и уведомлений – до 25 числа. Таблица основных изменений

Что случилось
С 1 января 2023 года внедрят новую систему уплаты налогов на единый налоговый счет (ЕНС) в виде единого налогового платежа (ЕНП).
Поправки в НК РФ были приняты Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ.
В этом материале разберем нюансы нового порядка – что меняется в уплате налогов и в отчетности.
Налоги на один счет
Сроки для налогов
НДФЛ
Сдача отчетов
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