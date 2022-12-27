Что сейчас известно про единый налоговый платеж

Главное изменение — практически все налоги нужно будет платить на один счет. Кроме того, меняется порядок сдачи отчетности, появятся новые формы, нужно будет ежемесячно уведомлять ФНС о суммах налогов и взносов.

Уплата налогов на единый налоговый счет (ЕНС)

С помощью ЕНП надо будет перечислять деньги за все налоги, за исключением:

НДФЛ по патенту для иностранцев;

госпошлины, по которой судом не выдан исполнительный документ;

утилизационного сбора.

Отдельными платежками можно платить:

НПД самозанятых;

сбор за пользование объектами животного мира;

сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Списывать средства с ЕНС (единого налогового счета) будут следующим образом.

Сначала списывается недоимка – начиная с более ранней;

Далее — начисления с текущим сроком уплаты;

После этого санкции в следующей последовательности: пени, проценты, штрафы.

Остаток (сальдо) ЕНП — разница между перечисленными суммами и совокупной обязанностью налогоплательщика.

Совокупная обязанность – это общая сумма налогов, взносов, авансовых платежей, которые должен уплатить налогоплательщик.

Чтобы провести сверку по расчетам с ФНС, можно получить справку или акт сверки.

Справку о состоянии расчетов можно запросить, подав заявление по форме КНД 1114237. Новый бланк заявления утвержден приказом ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@. ?Акт сверки по единому налоговому платежу и заявление на его выдачу (КНД 1165180) пока не утверждены и находятся в проекте. Вернуть или зачесть ЕНП можно будет, подав соответствующие заявления. Их бланки находятся также в проекте.

Если сроки уплаты для налогов / взносов совпадают, то ЕНП будет распределяться пропорционально суммам таких обязательств.

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