Что сейчас известно про единый налоговый платеж

Главное изменение — практически все налоги нужно будет платить на один счет. Кроме того, меняется порядок сдачи отчетности, появятся новые формы, нужно будет ежемесячно уведомлять ФНС о суммах налогов и взносов.
Уплата налогов на единый налоговый счет (ЕНС)
С помощью ЕНП надо будет перечислять деньги за все налоги, за исключением:
- НДФЛ по патенту для иностранцев;
- госпошлины, по которой судом не выдан исполнительный документ;
- утилизационного сбора.
Отдельными платежками можно платить:
- НПД самозанятых;
- сбор за пользование объектами животного мира;
- сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов.
Списывать средства с ЕНС (единого налогового счета) будут следующим образом.
- Сначала списывается недоимка – начиная с более ранней;
- Далее — начисления с текущим сроком уплаты;
- После этого санкции в следующей последовательности: пени, проценты, штрафы.
Остаток (сальдо) ЕНП — разница между перечисленными суммами и совокупной обязанностью налогоплательщика.
Совокупная обязанность – это общая сумма налогов, взносов, авансовых платежей, которые должен уплатить налогоплательщик.
Чтобы провести сверку по расчетам с ФНС, можно получить справку или акт сверки.
Справку о состоянии расчетов можно запросить, подав заявление по форме КНД 1114237. Новый бланк заявления утвержден приказом ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@. ?Акт сверки по единому налоговому платежу и заявление на его выдачу (КНД 1165180) пока не утверждены и находятся в проекте. Вернуть или зачесть ЕНП можно будет, подав соответствующие заявления. Их бланки находятся также в проекте.
Если сроки уплаты для налогов / взносов совпадают, то ЕНП будет распределяться пропорционально суммам таких обязательств.
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