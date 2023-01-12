Как сохранить ставку по земельному налогу, используя ошибки законодателей

Какие есть общие правила
Земельный налог отнесен к местным налогам и сборам (ст. 15 НК). Земельный налог устанавливается и вводится в действие НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (ст. 387 НК).
Он обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований. Когда муниципалы устанавливают налог, то определяют, в том числе, налоговые ставки в пределах, установленных главой 31 НК.
Когда ставку нельзя исправить задним числом
Когда закон надо читать буквально
Какие сделать выводы
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