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Земельный налог

Как сохранить ставку по земельному налогу, используя ошибки законодателей

Местным законодателям в части уплаты налога на имущество даны достаточно большие полномочия. Но и ошибки при этом они допускают «детские». Иногда на этом можно немного сэкономить. В статье рассмотрим два показательных случая.

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Как сохранить ставку по земельному налогу, используя ошибки законодателей

Какие есть общие правила

Земельный налог отнесен к местным налогам и сборам (ст. 15 НК). Земельный налог устанавливается и вводится в действие НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (ст. 387 НК).

Он обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований. Когда муниципалы устанавливают налог, то определяют, в том числе, налоговые ставки в пределах, установленных главой 31 НК.

Когда ставку нельзя исправить задним числом

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