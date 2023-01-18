Уведомления по ЕНП и страховые взносы: надо ли включать и как

Что случилось
С 1 января 2023 года заработал Единый налоговый платеж. Он обязывает бухгалтеров подавать специальные уведомления по всем уплачиваемым налогам. На вопрос, нужно ли вписывать в уведомление страховые взносы, многие бухгалтеры не знают ответа.
Когда подавать уведомление по страховым взносам
Как подать уведомление по взносам
Какие использовать КБК
Как отразить взносы в уведомлении
Как исправить ошибку в уведомлении о взносах
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