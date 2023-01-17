Как заполнить уведомление по ЕНП за январь 2023 года

В течение 2023 года идет переходный период, когда в качестве уведомления можно использовать платежки с КБК, ОКТМО и прочими реквизитами. Правила оформления таких платежек-уведомлений должен утвердить Минфин, но пока никаких нормативных актов по этому вопросу нет.

В этом материале разберем порядок заполнения бланка уведомления.

Бланк

Бланк уведомления утвержден приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

В нем два листа – титульный и лист с данными. Второй лист заполняют сразу по всем обособками и всем налогам, срок уплаты которых приходится на 28 число текущего месяца.

То есть, не надо сдавать отдельное уведомление на каждый конкретный налог.

Заполнение титульного листа выглядит так:

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