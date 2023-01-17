Как заполнить уведомление по ЕНП за январь 2023 года

В течение 2023 года идет переходный период, когда в качестве уведомления можно использовать платежки с КБК, ОКТМО и прочими реквизитами. Правила оформления таких платежек-уведомлений должен утвердить Минфин, но пока никаких нормативных актов по этому вопросу нет.
В этом материале разберем порядок заполнения бланка уведомления.
Бланк
Бланк уведомления утвержден приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.
В нем два листа – титульный и лист с данными. Второй лист заполняют сразу по всем обособками и всем налогам, срок уплаты которых приходится на 28 число текущего месяца.
То есть, не надо сдавать отдельное уведомление на каждый конкретный налог.
Заполнение титульного листа выглядит так:
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Зачем нужно уведомление
На какие налоги сдавать уведомление
Уведомление до 25.01
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