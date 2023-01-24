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ЕНП (единый налоговый платеж)

Как в «Налогоплательщике ЮЛ» заполнить заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов

С 2023 года процесс уменьшения налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы усложнился. Теперь сначала надо эти взносы как-то выделить в безликой массе денег, которые находятся на ЕНС. Для этого надо сформировать заявление на зачет по ст. 78 НК РФ. Рассказываем, как это сделать в программе «Налогоплательщик ЮЛ».

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Как в «Налогоплательщике ЮЛ» заполнить заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов

Порядок уменьшения налога на взносы Минфин привел в письме от 20.01.2023 № 03-11-09/4254. Кроме того, свои разъяснения по этому письму дала ФНС.

Подробно об этом мы рассказывали в статье «Фиксированные взносы и ЕНП в 2023 году: что сказал Минфин про уменьшение налога».

1. Обновите «Налогоплательщик ЮЛ».

Актуальная на сегодняшний день версия – 4.80.3. Скачать ее можно здесь.

2. Чтобы составить заявление, выберите налоговый период – 2023 год.

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