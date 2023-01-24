Как в «Налогоплательщике ЮЛ» заполнить заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов

Порядок уменьшения налога на взносы Минфин привел в письме от 20.01.2023 № 03-11-09/4254. Кроме того, свои разъяснения по этому письму дала ФНС.
Подробно об этом мы рассказывали в статье «Фиксированные взносы и ЕНП в 2023 году: что сказал Минфин про уменьшение налога».
1. Обновите «Налогоплательщик ЮЛ».
Актуальная на сегодняшний день версия – 4.80.3. Скачать ее можно здесь.
2. Чтобы составить заявление, выберите налоговый период – 2023 год.
4. На титульном листе выбираем код 2.
5. Переходим в лист 3.
6. Делаем расчет и контроль.
7. Закрываем документ, сохранив его, и выгружаем в файл.
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