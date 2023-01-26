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ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНП для ИП и самозанятых: как платить, уведомлять, зачитывать

С 2023 года все налоги (вернее, почти все) уплачиваются в составе единого налогового платежа. В каких-то случаях требуется сдавать уведомления, в каких – нет. Какие-то платежи можно делать отдельными платежками «по-старому», какие-то надо платить по-новому. Разберемся, что надо сдавать и как платить налоги ИП и самозанятым.

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Самозанятые

У самозанятых есть право выбора:

  • платить налог как раньше через приложение «Мой налог»;
  • платить налог в составе ЕНП, сделав платежку в личном кабинете.

То есть, можно абстрагироваться от охватившей бизнес суеты с ЕНП и просто продолжать платить налог по старой схеме.

Только получателем платежа для самозантяых, как и для всех остальных бизнесменов, будет УФК по Тульской области.

Но в приложении получатель уже настроен, так что остается только уплатить налог, который начисляют налоговики.

Срок уплаты НПД изменился. Теперь это 28 число каждого месяца.

За просрочку по-прежнему начисляют пени, но теперь нет пеней на конкретный налог (НПД). Пени начисляют на совокупную недоимку по всем налогам.

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