Как отправить несколько налогов одной платежкой на ЕНС + образец такой платежки

Что случилось

Несмотря на то, что ЕНП и ЕНС заработали с 1 января 2023 года, у бухгалтеров по-прежнему остается много вопросов. Вот один из таких от нашей читательницы:

«Как можно отправить несколько налогов одной платежкой на ЕНС?»

Давайте разбираться.