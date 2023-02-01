Как отправить несколько налогов одной платежкой на ЕНС + образец такой платежки

Что случилось
Несмотря на то, что ЕНП и ЕНС заработали с 1 января 2023 года, у бухгалтеров по-прежнему остается много вопросов. Вот один из таких от нашей читательницы:
«Как можно отправить несколько налогов одной платежкой на ЕНС?»
Давайте разбираться.
Как заполняется платежка на ЕНС
Что делать с платежкой на конкретный налог
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