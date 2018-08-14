Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ)

(в редакции с 01.01.15)
|Код
|Наименование
|ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ КОРПОРАТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
|1 10 00
|Хозяйственные товарищества
|1 10 51
|Полные товарищества
|1 10 64
|Товарищества на вере (коммандитные товарищества)
|1 20 00
|Хозяйственные общества
|1 22 00
|Акционерные общества
|1 22 47
|Публичные акционерные общества
|1 22 67
|Непубличные акционерные общества
|1 23 00
|Общества с ограниченной ответственностью
|1 30 00
|Хозяйственные партнерства
|1 40 00
|Производственные кооперативы (артели)
|1 41 00
|Сельскохозяйственные производственные кооперативы
|1 41 53
|Сельскохозяйственные артели (колхозы)
|1 41 54
|Рыболовецкие артели (колхозы)
|1 41 55
|Кооперативные хозяйства (коопхозы)
|1 42 00
|Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов)
|1 53 00
|Крестьянские (фермерские) хозяйства
|1 90 00
|Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями
|2 00 00
|ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ КОРПОРАТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
|2 01 00
|Потребительские кооперативы
|2 01 01
|Гаражные и гаражно-строительные кооперативы
|2 01 02
|Жилищные или жилищно-строительные кооперативы
|2 01 03
|Жилищные накопительные кооперативы
|2 01 04
|Кредитные потребительские кооперативы
|2 01 05
|Кредитные потребительские кооперативы граждан
|2 01 06
|Кредитные кооперативы второго уровня
|2 01 07
|Потребительские общества
|2 01 08
|Общества взаимного страхования
|2 01 09
|Сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие кооперативы
|2 01 10
|Сельскохозяйственные потребительские сбытовые (торговые) кооперативы
|2 01 11
|Сельскохозяйственные потребительские обслуживающие кооперативы
|2 01 12
|Сельскохозяйственные потребительские снабженческие кооперативы
|2 01 13
|Сельскохозяйственные потребительские садоводческие кооперативы
|2 01 14
|Сельскохозяйственные потребительские огороднические кооперативы
|2 01 15
|Сельскохозяйственные потребительские животноводческие кооперативы
|2 01 20
|Садоводческие, огороднические или дачные потребительские кооперативы
|2 01 21
|Фонды проката
|2 02 00
|Общественные организации
|2 02 01
|Политические партии
|2 02 02
|Профсоюзные организации
|2 02 10
|Общественные движения
|2 02 11
|Органы общественной самодеятельности
|2 02 17
|Территориальные общественные самоуправления
|2 06 00
|Ассоциации (союзы)
|2 06 01
|Ассоциации (союзы) экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации
|2 06 03
|Советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации
|2 06 04
|Союзы (ассоциации) кредитных кооперативов
|2 06 05
|Союзы (ассоциации) кооперативов
|2 06 06
|Союзы (ассоциации) общественных объединений
|2 06 07
|Союзы (ассоциации) общин малочисленных народов
|2 06 08
|Союзы потребительских обществ
|2 06 09
|Адвокатские палаты
|2 06 10
|Нотариальные палаты
|2 06 11
|Торгово-промышленные палаты
|2 06 12
|Объединения работодателей
|2 06 13
|Объединения фермерских хозяйств
|2 06 14
|Некоммерческие партнерства
|2 06 15
|Адвокатские бюро
|2 06 16
|Коллегии адвокатов
|2 06 17
|Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие партнерства
|2 06 18
|Ассоциации (союзы) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
|2 06 19
|Саморегулируемые организации
|2 06 20
|Объединения (ассоциации и союзы) благотворительных организаций
|2 07 00
|Товарищества собственников недвижимости
|2 07 01
|Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества
|2 07 16
|Товарищества собственников жилья
|2 11 00
|Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
|2 12 00
|Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации
|3 00 00
|ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ БЕЗ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
|3 00 01
|Представительства юридических лиц
|3 00 02
|Филиалы юридических лиц
|3 00 03
|Обособленные подразделения юридических лиц
|3 00 04
|Структурные подразделения обособленных подразделений юридических лиц
|3 00 05
|Паевые инвестиционные фонды
|3 00 06
|Простые товарищества
|3 00 08
|Районные суды, городские суды, межрайонные суды (районные суды)
|4 00 00
|ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|4 00 01
|Межправительственные международные организации
|4 00 02
|Неправительственные международные организации
|5 00 00
|ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)
|5 01 00
|Организационно-правовые формы для коммерческой деятельности граждан
|5 01 01
|Главы крестьянских (фермерских) хозяйств
|5 01 02
|Индивидуальные предприниматели
|5 02 00
|Организационно-правовые формы для деятельности граждан, не отнесенной к предпринимательству
|5 02 01
|Адвокаты, учредившие адвокатский кабинет
|5 02 02
|Нотариусы, занимающиеся частной практикой
|6 00 00
|ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ УНИТАРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
|6 50 00
|Унитарные предприятия
|6 51 00
|Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенные предприятия)
|6 51 41
|Федеральные казенные предприятия
|6 51 42
|Казенные предприятия субъектов Российской Федерации
|6 51 43
|Муниципальные казенные предприятия
|6 52 00
|Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения
|6 52 41
|Федеральные государственные унитарные предприятия
|6 52 42
|Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
|6 52 43
|Муниципальные унитарные предприятия
|7 00 00
|ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ УНИТАРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
|7 04 00
|Фонды
|7 04 01
|Благотворительные фонды
|7 04 02
|Негосударственные пенсионные фонды
|7 04 03
|Общественные фонды
|7 04 04
|Экологические фонды
|7 14 00
|Автономные некоммерческие организации
|7 15 00
|Религиозные организации
|7 16 00
|Публично-правовые компании
|7 16 01
|Государственные корпорации
|7 16 02
|Государственные компании
|7 16 10
|Отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций
|7 50 00
|Учреждения
|7 51 00
|Учреждения, созданные Российской Федерацией
|7 51 01
|Федеральные государственные автономные учреждения
|7 51 03
|Федеральные государственные бюджетные учреждения
|7 51 04
|Федеральные государственные казенные учреждения
|7 52 00
|Учреждения, созданные субъектом Российской Федерации
|7 52 01
|Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации
|7 52 03
|Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
|7 52 04
|Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации
|7 53 00
|Государственные академии наук
|7 54 00
|Учреждения, созданные муниципальным образованием (муниципальные учреждения)
|7 54 01
|Муниципальные автономные учреждения
|7 54 03
|Муниципальные бюджетные учреждения
|7 54 04
|Муниципальные казенные учреждения
|7 55 00
|Частные учреждения
|7 55 02
|Благотворительные учреждения
|7 55 05
|Общественные учреждения
Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.