Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ)

Аноним

Аноним, Вы писали:Стоимость бухгалтера определяет Хозяин бухгалтера. Ежели бухгалтер решит, что о... Люди в поисках баланса. Екатерина Николаева: «Сам бухгалтер должен решить, сколько он стоит»

Аноним

Не считаю нужным обязать начислять ЗП единственному участнику неработающей организации Пенсионному фонду не нужны СЗВ-М на директора-учредителя без зарплаты

Аноним

Кто-нибудь судился уже с ПФ на эту тему???? В связи с новыми разъяснениями ПФР вы будете сдавать СЗВ-М на директора-единственного учредителя без зарплаты?

Аноним

почему неработающий единственный участник -учредитель, с которым нет никаких трудовых и ден... В связи с новыми разъяснениями ПФР вы будете сдавать СЗВ-М на директора-единственного учредителя без зарплаты?

Аноним

Над.К, Вы писали:И закрыть ООО не проблема, если нет долгов. Это вас кто-то обманул. Не над... Пенсионному фонду не нужны СЗВ-М на директора-учредителя без зарплаты

Аноним

Над.К, Вы писали:лё! Я предлагал сформулировать вИдение (как его понимают) закона. И цитировал я ... СЗВ-М: как не налететь на штраф, подавая уточнения

Аноним

Стоимость бухгалтера определяет Хозяин бухгалтера. Ежели бухгалтер решит, что он стоит больше, то... Люди в поисках баланса. Екатерина Николаева: «Сам бухгалтер должен решить, сколько он стоит»

Над.К И закрыть ООО не проблема, если нет долгов. Это вас кто-то обманул. Не надо судить о том, о... Пенсионному фонду не нужны СЗВ-М на директора-учредителя без зарплаты

Аноним

Куда ни плюнешь - в эксперта по налогам попадёшь. «Нужен кэш!» – чем заменить незаконную обналичку

Аноним

Если у меня в день две-три продажи , то зачем мне нужна их аналитика!? Зачем мне вообще содержать... Как использовать новые возможности сервиса ОФД, касс и получать максимальную выгоду?

Аноним

«Эвотор», «Первый БИТ», GROTEM. Глюкодром с хапугами Как использовать новые возможности сервиса ОФД, касс и получать максимальную выгоду?

Аноним

Аноним, Вы писали:сех на курсы стукачей.... Мне так кажется что Вы предугадываете ближайшее ... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Аноним

Аноним, Вы писали:да шли бы вы лесом со своей пенсионной реформой - все отобрали у народа и вам е... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Аноним

Над.К, Вы писали:Вы как с луны упали.- Я-то как раз не с луны упала )) Это вы почему-то пре... СЗВ-М: как не налететь на штраф, подавая уточнения

Аноним

Над.К, Вы писали:Я за свою деятельность ИП О как! Т.е. будучи ИП вы сделали выводы о закры... Пенсионному фонду не нужны СЗВ-М на директора-учредителя без зарплаты

Над.К Полностью с Вами согласна. Сенсации для законодательно не грамотных И вам вопрос - что име... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Аноним

Информация полезная, спасибо, но какие выходы для нас домашних бухгалтеров? Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Аноним

Аноним, Вы писали:Ну что же, опять уходим в нал. Не буду договоры на бухобслуживание с организаци... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Над.К не разобравшись в деталях А что именно не так в статье в части деталей? Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Аноним

Уважаемый когдато Клерк ру скатился до уровня желтой газетенки. Вкинуть под громким заголовком ст... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Аноним

Очередной выкидыш больной фантазии. Все кому не лень подключились к выдаиванию денег из людей. Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним только что, Наро-Фоминск Как "оно" в проруби! каждые три года менять сис... Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?

Аноним

Ваши Советы мало эффективны «Нужен кэш!» – чем заменить незаконную обналичку

Аноним

Аноним, Вы писали:Согласен со всеми, кто считает, что пенсия должна быть примерно одинаковой и до... Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?

Аноним

Детский сад... Никому не нравится повышение пенсионного возраста, но тем не менее его проект зако... Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста

Аноним

Уроды ни одного не приняли закона для народа(...такое ощущение, что в верхах сидят враги и вредители «Ночной бухгалтер». Путин высказался о пенсионной реформе. Как прижмут сдающих квартиры

Аноним

Работаю на хлебокомбинат, мрот повысили, зарплату повысили только уборщицам. Теперь уборщицы полу... Повышение МРОТ=повышение зарплаты?

Над.К После передачи управления Казначейству Минфин предлагает изменить норматив в расчете 85% —... Резервами ФСС будет управлять Федеральное казначейство