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Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ)

(в редакции с 01.01.15)

КодНаименование
1 00 00ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ КОРПОРАТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
1 10 00Хозяйственные товарищества
1 10 51Полные товарищества
1 10 64Товарищества на вере (коммандитные товарищества)
1 20 00Хозяйственные общества
1 22 00Акционерные общества
1 22 47Публичные акционерные общества
1 22 67Непубличные акционерные общества
1 23 00Общества с ограниченной ответственностью
1 30 00Хозяйственные партнерства
1 40 00Производственные кооперативы (артели)
1 41 00Сельскохозяйственные производственные кооперативы
1 41 53Сельскохозяйственные артели (колхозы)
1 41 54Рыболовецкие артели (колхозы)
1 41 55Кооперативные хозяйства (коопхозы)
1 42 00Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов)
1 53 00Крестьянские (фермерские) хозяйства
1 90 00Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями
2 00 00ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ КОРПОРАТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
2 01 00Потребительские кооперативы
2 01 01Гаражные и гаражно-строительные кооперативы
2 01 02Жилищные или жилищно-строительные кооперативы
2 01 03Жилищные накопительные кооперативы
2 01 04Кредитные потребительские кооперативы
2 01 05Кредитные потребительские кооперативы граждан
2 01 06Кредитные кооперативы второго уровня
2 01 07Потребительские общества
2 01 08Общества взаимного страхования
2 01 09Сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие кооперативы
2 01 10Сельскохозяйственные потребительские сбытовые (торговые) кооперативы
2 01 11Сельскохозяйственные потребительские обслуживающие кооперативы
2 01 12Сельскохозяйственные потребительские снабженческие кооперативы
2 01 13Сельскохозяйственные потребительские садоводческие кооперативы
2 01 14Сельскохозяйственные потребительские огороднические кооперативы
2 01 15Сельскохозяйственные потребительские животноводческие кооперативы
2 01 20Садоводческие, огороднические или дачные потребительские кооперативы
2 01 21Фонды проката
2 02 00Общественные организации
2 02 01Политические партии
2 02 02Профсоюзные организации
2 02 10Общественные движения
2 02 11Органы общественной самодеятельности
2 02 17Территориальные общественные самоуправления
2 06 00Ассоциации (союзы)
2 06 01Ассоциации (союзы) экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации
2 06 03Советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации
2 06 04Союзы (ассоциации) кредитных кооперативов
2 06 05Союзы (ассоциации) кооперативов
2 06 06Союзы (ассоциации) общественных объединений
2 06 07Союзы (ассоциации) общин малочисленных народов
2 06 08Союзы потребительских обществ
2 06 09Адвокатские палаты
2 06 10Нотариальные палаты
2 06 11Торгово-промышленные палаты
2 06 12Объединения работодателей
2 06 13Объединения фермерских хозяйств
2 06 14Некоммерческие партнерства
2 06 15Адвокатские бюро
2 06 16Коллегии адвокатов
2 06 17Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие партнерства
2 06 18Ассоциации (союзы) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
2 06 19Саморегулируемые организации
2 06 20Объединения (ассоциации и союзы) благотворительных организаций
2 07 00Товарищества собственников недвижимости
2 07 01Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества
2 07 16Товарищества собственников жилья
2 11 00Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
2 12 00Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации
3 00 00ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ БЕЗ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
3 00 01Представительства юридических лиц
3 00 02Филиалы юридических лиц
3 00 03Обособленные подразделения юридических лиц
3 00 04Структурные подразделения обособленных подразделений юридических лиц
3 00 05Паевые инвестиционные фонды
3 00 06Простые товарищества
3 00 08Районные суды, городские суды, межрайонные суды (районные суды)
4 00 00ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 00 01Межправительственные международные организации
4 00 02Неправительственные международные организации
5 00 00ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)
5 01 00Организационно-правовые формы для коммерческой деятельности граждан
5 01 01Главы крестьянских (фермерских) хозяйств
5 01 02Индивидуальные предприниматели
5 02 00Организационно-правовые формы для деятельности граждан, не отнесенной к предпринимательству
5 02 01Адвокаты, учредившие адвокатский кабинет
5 02 02Нотариусы, занимающиеся частной практикой
6 00 00ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ УНИТАРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
6 50 00Унитарные предприятия
6 51 00Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенные предприятия)
6 51 41Федеральные казенные предприятия
6 51 42Казенные предприятия субъектов Российской Федерации
6 51 43Муниципальные казенные предприятия
6 52 00Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения
6 52 41Федеральные государственные унитарные предприятия
6 52 42Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
6 52 43Муниципальные унитарные предприятия
7 00 00ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ УНИТАРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
7 04 00Фонды
7 04 01Благотворительные фонды
7 04 02Негосударственные пенсионные фонды
7 04 03Общественные фонды
7 04 04Экологические фонды
7 14 00Автономные некоммерческие организации
7 15 00Религиозные организации
7 16 00Публично-правовые компании
7 16 01Государственные корпорации
7 16 02Государственные компании
7 16 10Отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций
7 50 00Учреждения
7 51 00Учреждения, созданные Российской Федерацией
7 51 01Федеральные государственные автономные учреждения
7 51 03Федеральные государственные бюджетные учреждения
7 51 04Федеральные государственные казенные учреждения
7 52 00Учреждения, созданные субъектом Российской Федерации
7 52 01Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации
7 52 03Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
7 52 04Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации
7 53 00Государственные академии наук
7 54 00Учреждения, созданные муниципальным образованием (муниципальные учреждения)
7 54 01Муниципальные автономные учреждения
7 54 03Муниципальные бюджетные учреждения
7 54 04Муниципальные казенные учреждения
7 55 00Частные учреждения
7 55 02Благотворительные учреждения
7 55 05Общественные учреждения
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