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Как оплачивать командировки в новые регионы + чек-лист, как считаются налоги по ним

На командировочные расходы при поездках в Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области действуют другие нормы и лимиты отличные от остальных регионов России.

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