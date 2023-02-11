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- Как оплачивать командировки в новые регионы + чек-лист, как считаются налоги по ним
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Как оплачивать командировки в новые регионы + чек-лист, как считаются налоги по ним
На командировочные расходы при поездках в Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области действуют другие нормы и лимиты отличные от остальных регионов России.
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