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Утвердили правила наличных расчетов между участниками ВЭД

Если вы по-прежнему работаете с иностранными компаниями, то знаете, что при предоставлении им (или возврате) займов некоторые положения закона о валютном контроле применять не нужно. Однако есть другие правила, на которые нужно обращать внимание при наличных расчетах.

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