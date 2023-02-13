Утвердили правила наличных расчетов между участниками ВЭД

Если вы по-прежнему работаете с иностранными компаниями, то знаете, что при предоставлении им (или возврате) займов некоторые положения закона о валютном контроле применять не нужно. Однако есть другие правила, на которые нужно обращать внимание при наличных расчетах.