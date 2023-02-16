Можно ли хранить первичку только в электронном виде? Минфин против

Немало компаний полагает, что хранить первичку в электронном виде удобнее, чем в бумажном. Однако чиновники напомнили, что просто так избавиться от бумажных документов, если они уже составлены, нельзя. Этому мешает бухгалтерское законодательство.