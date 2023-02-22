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  • Что важно знать и что должно быть в чеке, если вы продаете маркированные товары + чек-лист, что учесть
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Что важно знать и что должно быть в чеке, если вы продаете маркированные товары + чек-лист, что учесть

Чтобы реализовывать маркированные товары, продавцу понадобится немало подготовительных действий. В работе с ККТ придется учесть ряд нюансов.

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