О порочной практике преодоления запрета обратной силы для получателей инвестльгот

В статью 5 НК законодатели планируют добавить пункт 4.3 вот такого содержания:

"В отношении налогоплательщика, являющегося стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений, одной из сторон которого также является Российская Федерация, и реализующего новый инвестиционный проект в сфере добычи руд цветных металлов (золота) с объемом капитальных вложений не менее 300 миллиардов рублей, включенного в реестр участников региональных инвестиционных проектов, не применяются положения последующих актов законодательства о налогах и сборах в части изменения или отмены порядка определения и применения коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного ископаемого, при исчислении налога на добычу полезных ископаемых."

Смысл этой нормы: участник РИП, чей проект обладает указанными в законе параметрами, получает гарантии, что все то время, пока он будет применять РИП, для него не будут изменяться ставки НДПИ.

Почему потребовалось закрепить в законе это, казалось бы, естественное право на запрет обратной силы ухудшающего налогового закона?

А все дело в том, что несмотря на обширность статьи 5 НК, она не объясняет, как работает принцип запрета обратной силы в длящихся правоотношениях .То есть правоотношениях, начатых и не окоченных до вступления в силу нового закона. Чтобы совсем понятно было, приведу пример:

В 2020 году вы становитесь участником реестрового РИП, которому обещана льгота по налогу на прибыль без ограничения ее предельного размера на срок 10 лет. (ограничен срок ее применения, но не размер). То есть вы вступили в длящиеся правоотношения протяженностью 10 лет. И вот в 2022 году законодатель изменяет «договоренности» и устанавливает ограничение на предельный размер льготы. И оказывается, что вы уже достигли предела и пользование льготами для вас завершается задолго до истечения 10-летнего срока. Вправе ли законодатель был так делать по отношению к вам?

Таких историй за последние лет семь участники различных налоговых режимов, основанных на принципе «льготы в обмен на инвестиции», случилось немало:

Например, в 2015 году было принято решение об увеличении ставки НДПИ для нефтяных предприятий Восточной Сибири, использующих налоговые каникулы. До 2015 года ставка для них была равна 0.

В 2018 году был принят закон № 300-ФЗ, который ограничил льготы по страховым взносам для резидентов ТОР. Если раньше они могли льготировать зарплаты всех своих работников, то начиная с середины 2018 года всех обязали ограничить льготы так называемыми новыми рабочими местами.

Особенно сильно не везет участникам РИП. Для них ужесточение налогового законодательства происходило уже несколько раз. Например, в 2019 году им ввели ограничение размера льгот, хотя изначально участники РИП могли получить любой объем льгот. В 2022 году размер льгот стал еще меньше. И никто не знает, что придумает законодатель дальше.

Вот для того, чтобы защитить крупного инвестора от таких рисков, ст. 5 НК и получит новое дополнение.

К сожалению, новый пункт не защитит не столь крупных инвесторов. Но хочу напомнить, что и у них есть защита, пусть и не стопроцентная. Довольно давно Конституционный суд разъяснил, что обратная сила налогового закона возникает и в том случае, если новый закон применяют к начавшимся и незаконченным на момент его вступления в силу отношениям (см., например, постановление от 19.06.2003 № 11-П).

Налогоплательщики практически не пользуются этой правовой позицией – мне известен только один случай, который закончился неудачно, но лишь в силу особых обстоятельств, имевшихся в этом деле: суды пришли к выводу, что государство компенсировало снижение льгот через предоставление налогоплательщику иных льгот.

Сразу предупреждаю, что для применения этой позиции пострадавшим, скорее всего, не обойтись без обращения в Конституционный суд, поскольку арбитражные суды считают, что они должны применять закон, а не правовые позиции Конституционного суда. Если же налогоплательщик закон не нравится, то он вправе его обжаловать … после того, как закончит свой арбитражный процесс, говорят суды.