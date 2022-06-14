Что такое аудит по налогу на добычу полезных ископаемых

Настоящая статья из "Библиотечки налоговых сложностей" посвящена аудиту по налогу на добычу полезных ископаемых, далее НДПИ.
Сравнительно простой пример
Несколько раз в нашей практике были случаи, когда, приглашая наc в тендер на аудит по НДПИ, потенциальный клиент просил сформулировать программу аудита.
И каждый раз мне становилось интересно, а как будет выглядеть программа наших конкурентов. Если подходить к этому вопросу с глубокой степенью детализации, то число пунктов в такой программе может быть равно нескольким десятков.
Конечно, многое зависит от крупности клиента и разнообразности его деятельности (количество и вид ДПИ, количество технологий добычи и переработки). Скажем, есть сравнительно простой случай – предприятие добывает руду, включающую один полезный компонент (недрагоценный), добываемую открытым способом и перерабатываемую в концентрат.
Пример немного более сложный
При аудите этого случая потребуется сосредоточиться на вопросах правильности оценки руды и корректности применения или неприменения льгот. На вопросы определения количества ДПИ и корректности выбора объекта НДПИ в данной ситуации вряд ли стоит тратить время – ошибка тут либо маловероятна, либо она не приведет к искажению НДПИ.
Но возьмем пример посложнее: увеличим число компонентов в руде до двух, сделав один из них драгметаллом, а второй − попутным компонентом. Способы переработки сведем к двум схемам, причем избежим проблемных (с налоговой точки зрения) технологий типа подземного или кучного выщелачивания. Этот вариант с легкостью увеличит программу аудита до 50 пунктов и даже больше, если только не выбросить из проверки априори нематериальные вопросы.
Сергей Шаповалов, партнер ЮК «Шаповалов Петров» www.sharplaw.ru ss@sharplaw.ru +7 (495) 771-75-17
Наш блог является открытым источником информации, доступным и для налоговых органов. Опасаясь, что наша программа аудита может стать одновременно и их программой налоговой проверки, я не выкладываю её в открытый доступ.
Но я с удовольствием вышлю вам пример программы, если вы являетесь сотрудником компании - недропользователя. Напишите на мой e-mail письмо со своего корпоративного ящика. Заранее прошу извинить за отказ тех, кого я не смогу идентифицировать как недропользователя.