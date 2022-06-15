НДПИ

Момент исчисления НДПИ при добыче уникальных драгоценных камней

В момент, когда недропользователь уже держит в руках драгоценный камень он не имеет юридического права утверждать, что его камень уникальный. Это знание возникает только после того, как это ему сообщит экспертная комиссия при Минфине.

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С 01.01.2021 произошли изменения в п. 6 ст. 340 НК РФ, который регламентирует вопрос оценки драгоценных камней, но эти изменения не коснулись так называемых уникальных драгоценных камней.

Однако не следует думать, что с ними все понятно. Поскольку уникальные камни реализуются, как правило, сильно позже момента, когда они извлекаются, то это может порождать вопрос: в каком периоде нужно уплатить НДПИ с уникального камня:

  • в периоде его извлечения из недр
  • в периоде его признания его уникальным
  • в периоде его оценки
  • в периоде его реализации?

Эта брошюра из серии "Библиотечка налоговых сложностей" посвящена ответу на этот вопрос.

Добыча уникальных драгкамней

Момент исчисления НДПИ совпадает с моментом окончания добычи (п. 7 ст. 339 НК РФ)

В п. 5 ст. 339 НК РФ предусматривается, что добычной процесс для драгкамней заканчивается после их первичной оценки: При извлечении драгоценных камней из коренных, россыпных и техногенных месторождений количество добытого полезного ископаемого определяется после первичной сортировки, первичной классификации и первичной оценки необработанных камней. При этом уникальные драгоценные камни учитываются отдельно, и налоговая база по ним определяется отдельно.

Специального правила по определению окончания добычи для уникальных драгкамней не установлено.

Первичная оценка

Таким образом, из п. 5 ст. 339 НК РФ следует, что добыча любых драгкамней заканчивается после первичной оценки.

Первичная оценка – это завершающая часть технологического процесса обогащения, обеспечивающая оценку драгоценных камней на основании прейскурантов цен (ст. 1 Закона о драгоценных металлах и драгоценных камнях).

Очевидно, что никаких прейскурантов для уникальных драгкамней быть не может. Именно поэтому в п. 6 ст. 340 НК РФ предпиано оценивать уникальные камни исходя из цен их реализации.

Полагаем, что системное прочтение п. 5 ст. 339 и п. 6 ст. 340 НК РФ требуют привязывать окончание добычи уникальных камней к моменту их оценки, то есть к моменту реализации.

Выводы

Предлагаемый подход устраняет проблему, когда недропользователь уже держит в руках драгоценный камень, но не может в этот момент исчислить НДПИ. По сути это выглядит как несовпадение периодов возникновения объекта и налоговой базы.

Эта ситуация ненормальная и она не должна существовать.

Наше толкование устраняет эту юридическую коллизию.

Хотя это не очень важно для целей обсуждаемой проблемы, отметим, что в момент, когда недропользователь уже держит в руках драгоценный камень он не имеет юридического права утверждать, что его камень уникальный. Это знание возникает только после того, как это ему сообщит экспертная комиссия при Минфине. Но этот момент ни чем не лучше момента с держанием камня в руках, так как и в этот момент цены реализации, чаще всего, у налогоплательщика не имеется.

Сергей Шаповалов, партнер s.shapovalov@sharplaw.ru +7 (495) 771-75-17

Сергей Шаповалов
Сергей Шаповалов
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Момент исчисления НДПИ при добыче уникальных драгоценных камней

В момент, когда недропользователь уже держит в руках драгоценный камень он не имеет юридического права утверждать, что его камень уникальный. Это знание возникает только после того, как это ему сообщит экспертная комиссия при Минфине.

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