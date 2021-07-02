Обратная сила Федерального закона от 02.07.2021 № 305-ФЗ нарушает Налоговый кодекс

В 2021 году был принят закон № 305-ФЗ, который увеличил ставку по нефтяному НДПИ и придал ей обратную силу. Сам закон вступил в силу с 01.09.2021, а ставка подлежала применению с мая 2021 года.

Казалось бы, очевидное нарушение ст. 5 НК РФ налоговые органы проигнорировали, потребовав от нефтяных компаний доплатить НДПИ за 4 месяца. По их мнению, никакого ухудшения в данном случае не произошло:

Поскольку закон № 305-ФЗ одновременно с НДПИ увеличил и льготу по акцизу (обратный акциз) для нефтеперерабатывающих (не нефтедобывающих) компаний, то закон № 305-ФЗ нельзя назвать ни улучшающим, ни ухудщающим.

Если у компании отсутствует нефтепереработка (в том числе в аффилированном юрилице), то ссылаться на ухудшение ее положение грешно, так как это же было решение самой компании не строить НПЗ.

И, вообще, ст. 5 НК РФ тут не при чем, так как сам Закон № 305-ФЗ в своих вводных положениях прямо указал, что он применяется с обратной силой.

Суды в этой истории разобрались (к счастью, что в свое время Конституционный Суд напринимал судебных актов, подходящих под этот случай) и пришли к выводам:

ст. 5 НК РФ имеет приоритет перед вводными положениями налоговых законов, поэтому если последние противоречат правилам ст. 5 НК РФ, то применяется ст. 5 НК РФ

улучшение или ухудшение положение устанавливается в каждом конкретном споре для конкретного налогоплательщика, а не абстрактного налогоплательщика, имеющего и добычу, и нефтепереработку. Применительно к заявителям, не имеющим нефтепереработки даже в аффилированном юрлице, про улучшение их положения было странно говорить, поскольку спор возник из-за взыскания с них НДПИ. Увеличение ставок налога совсем не похоже на улучшение.

Что касается ссылки налоговых органов на то, что налогоплательщик специально не построил НПЗ, чтобы НДПИ не заплатить, приглашаю вас оценить этот довод в комментариях.

Материал взят из "Энциклопедии по НДПИ".