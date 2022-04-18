Можно ли снижать процентную ставку быстрее, чем это делает ЦБ?

Эта цифра - структурный профицит/дефицит банковской системы. Это базовый индикатор излишка или нехватки денег в банковской системе. Если есть профицит, то свободных денег в банков много, они не успевают раздаивать из в кредиты бизнесу или населению и вынуждены оставлять их свободными в остатках на коррсчетах в ЦБ.

Если у банков структурный дефицит, то это означает обратную ситуацию. Банки раздали слишком много кредитов, а клиенты срочно потребовали вернуть свои остатки и банки вынуждены идти в ЦБ и брать у него срочные займы, чтобы видать клиентам их деньги.

Если говорить упрощенно, при структурном профиците у банков есть много лишних свободных денег, а при дефиците ликвидности - свободных денег не хватает и должен спасти Центральный Банк.

Так вот сейчас, 14 апреля 2022-но года у нас структурный ПРОФИЦИТ ликвидности банковской системы на сумму около 1.5 трл рублей, т.е. в банковской системе накосилось лишних свободных денег около 1.5 трл руб.

Нужно сказать, что этот 2022-й год, банковская система начала с профицита в 0.3-0.5 трл руб, т.е. в начале года свободных денег у банков было в три раза меньше чем сейчас.

Да. Март был для ЦБ и банков очень тревожный, когда клиенты ринулись в банки снимать свои депозиты, в особенности снимали валютный кэш.

В начале марта профицит ликвидности сменился дефицитом, и 3-го марта достиг рекордной цифры - 7 трл рублей.

Именно столько, 7-8 трл рублей, сняли в моменте клиенты со своих банковских счетов и Центральному Банку пришлось срочно вмешаться и помогать банкам с ликвидностью, чтобы те справились с нахлынувшей волной изъятия вкладов.

Но вскоре волны схлынула, ЦБ резко поднял ставку с 9.5% до 20%, ввёл драконовские валютные ограничения и народ стал возвращать деньги в банки.

И постепенно с середины марта по начало апреля, клиенты вернули почти все, что ранее сняли. И сегодня лишних денег у банков даже больше, чем было на начало года.

Так стоит ли держать ставку на уровне 17% годовых, если в начале года она была 9.5%?

ЦБ намекает на возможное «снижение» ставки, но обычно делает это медленно по 1-2%, ВВ лучшем случае на 3%, как в последний раз.

Но если в конце февраля вы подняли так резко с 9.5 до 20, то не стОит ли так же резко ее сейчас понизить, если денег уже завались?

Почему раньше ЦБ боялась резкого снижения ставки? Центробанк обоснованно боялся, что лишним деньги перетекут на валютный рынок, обрушат рубль и вызовут ненужную лишён инфляцию. Раньше это было, возможно, оправдано.

Но, сейчас, когда ЦБ ввёл кучу валютных ограничений и наоборот скорее озабочен излишним укреплением рубля, стоит ли этого бояться?

Наоборот!

Именно сейчас можно и нужно резко понижать процентную ставку! Как минимум до 9-9.5%, на уровень начала года. Эта ставка никак не повлияет на курс рубля и стабилизует денежный рынок!

Странно ведь видеть ставку по овернайту в 16-18%, когда этих денег в излишке.

Сегодня денег в системе достаточно, чтобы как минимум, вернуться на уровень ставок на начало года, но и это не предел. Ограничения на операции по движению капитала и на операции иностранцев, дают возможность идти на дальнейшее понижение ставки, к 4-5%.

И не к 2024-му году, кап пишет сейчас наш ЦБ в своём релизе. А уже к лету этого года, максимум к концу 2022-го года.

Ставка 4% к концу 2022-го года - вот сейчас главная цель!