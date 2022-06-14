Приняв решение о понижении ставки всего на 1.5% пункта, Центральный Банк очевидно принял ошибочное решение. И это мгновенно показал валютный рынок.

Рубль, сразу после объявления решения не пошёл вниз, как вроде бы был должен, а ещё и укрепился . С 58 до 57 руб/$.

В прошлый раз, когда ЦБ опустил ставку на 3% пункта с 14% до 11-%, денежный рынок отреагировал адекватно и пусть на время, но рубль стал тогда ослаблять и с 59 ушел почти на 68-70.

Но вчерашнее решение показало, что темп снижения ставки, который принял ЦБ - не верный! Рынок ждал и ждёт более резкого смягчения ставки и бОльшего предложения рублей на рынок, иначе укрепление рубля не остановить.

А если иметь ввиду, что очередное заседание ЦБ по ставке будет аж 22-го июля, а его риторика о «постепенном» снижении - уже просто пугает. Как тут можно тянуть до 22-го июля и снижать по капле в месяц?! Когда рубль укрепляется на 2% в день.

В общем, Акелла промахнулся.

Ждём ВНЕочередных заседаний ЦБ более решительных шагов.