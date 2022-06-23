Банки

Банк Точка. Реальные ли те условия, которые они предлагают?

Подскажите, пожалуйста, кто работает с банком Точка? Реальные ли те условия, кот орые они предлагают! Сплошные плюшки, кэшбеки на перечисление налогов и все бесплатно!

Версия для печати
Банк Точка. Реальные ли те условия, которые они предлагают?

Предлагают следующий вариант обслуживания р/с:

  • Все платежки, как внутренние, так и внешние, будут бесплатны и не ограничены по количеству; операционный день с 01:00 ночи до 20:00 вечера.
  • Переводы самозанятым и работникам по ГПХ не приравниваются к переводам физическим лиц, соответственно будут без комиссии.
  • Вывод дивидендов осуществляется без комиссии (нужно лишь оплатить налог). Ровно также производится внесение и вывод займов от учредителя.

Бесплатный зарплатный проект:

На карты любых банков, без комиссии, полная интеграция с 1С, также у кого договора ГПХ, через зарплатный проект будут бесплатные расчёты, налоговый кешбэк до 5% за налоги з/п сотрудников:

  • Подключение зарплатного проекта занимает менее 3 минут.
  • Все документы подписываются в интернет-банке.
  • Возможность выплаты зарплаты на сторонние карты, без комиссии
  • Зарплатный проект интегрирован с 1С - 8 и позволяет начислять зарплату в один клик.
  • Для загрузки подходят ведомости, зарплатные реестры, платёжки в формате xml, txt, csv.

Появилась возможность загружать реестры на выплату самозанятым (у 1С появился новый формат документов на выплату самозанятым, это файлы Excel, теперь такие файлы тоже можно загружать в зарплатный проект Точки).

Если в загружаемом файле найдены сотрудники, которых ещё нет в зарплатном проекте, система предложит создать сотрудника.

Так бывает? В чем подвох? Очень интересно мнение тех, кто реально работает с банком.

mailmKila
mailmKila
Транспортный налог

Повышающий коэффициент на дорогостоящие машины. Свежий пример из судебной практики

В судах уже неоднократно рассматривались споры о применении предусмотренных ст. 362 НК повышенных коэффициентов к транспортному налогу на дорогостоящие автомобили, не включенные в перечень Минпромторга, но являющиеся модификацией автомобилей, которые в этот перечень включены.

Повышающий коэффициент на дорогостоящие машины. Свежий пример из судебной практики

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
3-НДФЛ

💣 Откуда деньги? Налоговики отлавливают покупателей дорогих квартир и заставляют сдать 3-НДФЛ по неучтенным доходам

Налоговики регулярно мониторят ситуацию с покупками дорогой недвижимости. Если человек купил дорогое жилье, имея скромный доход, с ними проводятся беседы и побуждают к раскрытию своего дохода.

Регистрация ООО

Как зарегистрировать ООО с одним участником

Для бизнеса с прицелом на дальнейший рост выбирают ООО. В пользу этого выбора есть много доводов: обособление имущества в виде уставного капитала, доступность сфер бизнеса, которые для ИП не предназначены и т. д. Если вы предпочитаете вести бизнес самостоятельно, без оглядки на кого-либо еще, то регистрация фирмы с одним участником — ваш вариант.

Как зарегистрировать ООО с одним участником