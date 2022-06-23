Банк Точка. Реальные ли те условия, которые они предлагают?

Предлагают следующий вариант обслуживания р/с:

Все платежки, как внутренние, так и внешние, будут бесплатны и не ограничены по количеству; операционный день с 01:00 ночи до 20:00 вечера.

Переводы самозанятым и работникам по ГПХ не приравниваются к переводам физическим лиц, соответственно будут без комиссии.

Вывод дивидендов осуществляется без комиссии (нужно лишь оплатить налог). Ровно также производится внесение и вывод займов от учредителя.

Бесплатный зарплатный проект:

На карты любых банков, без комиссии, полная интеграция с 1С, также у кого договора ГПХ, через зарплатный проект будут бесплатные расчёты, налоговый кешбэк до 5% за налоги з/п сотрудников:

Подключение зарплатного проекта занимает менее 3 минут.

Все документы подписываются в интернет-банке.

Возможность выплаты зарплаты на сторонние карты, без комиссии

Зарплатный проект интегрирован с 1С - 8 и позволяет начислять зарплату в один клик.

Для загрузки подходят ведомости, зарплатные реестры, платёжки в формате xml, txt, csv.

Появилась возможность загружать реестры на выплату самозанятым (у 1С появился новый формат документов на выплату самозанятым, это файлы Excel, теперь такие файлы тоже можно загружать в зарплатный проект Точки).

Если в загружаемом файле найдены сотрудники, которых ещё нет в зарплатном проекте, система предложит создать сотрудника.

Так бывает? В чем подвох? Очень интересно мнение тех, кто реально работает с банком.