Налоговые объединились: за протоколом теперь придется ехать в командировку

Собственно началось с того, что мне прилетело уведомление о нарушении (каюсь, сдала баланс с опозданием). В шапке все как всегда, правда теперь там вместо ИФНС г. Петрозаводска было написано немножко другое. Но вроде адрес как самой нашей организации, так и УФНС под всеми регалиями не предвещал беды:

Зато дальше меня ждал сюрприз, явиться нужно для получения протокола... в Кемь!

Чтоб вы понимали:

Вот это поездочка! Позвонила исполнителю — вдруг я немножечко не доспала сегодня и не совсем адекватно воспринимаю реальность? Да, нет, все так — если нужен протокол «лично в руки», то welcome в Кемь.

Глянула время в пути, оказалось, что ехать часов 7-8, в зависимсти от поезда (соответственно столько же обратно). В один день, скорее всего, не уложишься, придется заночевать. Т.е. гостиница, суточные опять же.

Нет, я понимаю, у меня есть ТКС, я ответ отправлю электронно, покаюсь, намекну на незначительность опоздания (2 минуты первого ночи 1 апреля). А если вызов посерьезнее, комиссия какая, или вот у меня есть «староверы»-ИП или физики, которые только лично и только сами сдают декларации (в случае с физиками это — 3-НДФЛ), как им быть?

Пока не выяснила, надеюсь, что все-таки принимать документы будут где-то тут, рядом, просто административка переехала от столицы подальше. По крайней мере на сайте ФНС инфа об адресе инспекции вот такая:

P.S. Мне удалось настолько отстать от происходящего вокруг, что я проморгала сам факт объединения и успела ранее переслать платеж по УСН за 2021 год по старым реквизитам, в личном кабинете, по доброй традиции, его не видно, подала на розыск.

А как прошел ваш день, коллеги?