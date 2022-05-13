Будни бухгалтера: работница никак не донесет документы на отпуск по уходу

Суть в том, что работница — дочка ИП и видимо с документами особо не торопится. На словах она подтвердила, что в отпуск уходит, а вот заявление и документы все не донесет. Пока я ей ставлю просто невыходы в табеле (НН). Весь список документов и необходимые пояснения даны уже давно.

Вангую, что принесет заявление на отпуск задним числом с декабря. Заявление ладно, но мне от нее нужно еще свидетельство о рождении (копия конечно) и справка от мужа, что он не получает пособие. А муж непростой — он и не работает, и не стоит в службе занятости. Я честно без понятия, что ему делать в таком случае (может делать копию трудовой и писать заявление лично, что он не получает никакого пособия). И выяснять как-то не хочется (объективно — мне платят за отчетность и только).

Ну и вот уже май, скоро как полгода со дня рождения ребенка и пособие до сих пор не получает. Выплачивать конечно буду с оформлением заявления от текущей даты (чтобы потом ИП не огребла, что заявление от декабря, а в ФСС сведения не подавались).

Собственно вопрос — нормальна ли будет ситуация, если работница напишет заявление на отпуск с декабря 2021 года, а заявление на пособие сейчас — в мае 2022 (выплата то все равно будет за все время отпуска по уходу)?

Что-то вообще менялось по пособиям детским в этом году? Дополнительные выплаты она же может через Госуслуги оформить (это путинские которые, так называемые). работодатель тут не при чем?