Нейросети уверены, что бухгалтер – это мужчина и показывают «фигу» ЕНП. Протестировала несколько онлайн-сервисов для создания картинок

Для начала я опробовала Kandinsky 2.0 от SberDevices и Sber AI!
Плюсы: понимает по-русски, можно пообщаться и еще на сотне других языков. Понятный интерфейс, не нужна регистрация. Прикольный выбор стилей, все бесплатно.
Минусы: не всегда нейросеть тебя понимает, иногда не воспринимает запрос с первой попытки, приходится играть словами.
Кстати, для генерации картинок можно использовать мобильное приложении Салют. Попросите виртуального ассистента запустить художника, а потом надиктуйте, что хотите нарисовать.
Итак, сначала нужно сделать минимальные настройки:
Ввести текст или отдельные слова.
Выбрать размер изображения.
Выбрать стиль.
Ввести капчу (код проверки) и вперед.
Потом вы увидите вот такое окно:
Немного подождите и нажмите «Обновить».
Я захотела увидеть портрет бухгалтера-клерка в стиле фото. И вот что нам показала нейросеть:
А когда попыталась задать запрос со словами бухгалтер, ЕНП, отчетность 2023 и что-то еще (простите, не заскринила), получила вот это:
Дальше я зашла в англоязычный сервис – Dream от Wombo.
Плюсы: все тоже довольно просто и понятно, довольно большой выбор стилей.
Минусы: не все доступно бесплатно. За доступ к премиум-стилям и возможность генерить не одну, а сразу три картинки и некоторым другим плюшкам, предлагают заплатить от 10 долларов (за месяц) до 170 (постоянный доступ).
Лично для меня минус – невозможность вписать запрос на русском)) нужно вводить задачу нейросети на английском языке.
Ок, погнали!
Выбрала фантастический стиль и получила вот такого красавца:
Уже интереснее. А теперь будет настоящее комбо.
Третья нейросеть – starryai.
Плюсы: выбор из нескольких режимов (разные настройки и возможности), интересные стили, генерит классные изображения (мне они понравились больше других и многие пользователи тоже пишут, что получают крутые картинки).
Минусы: опять английский, в день дается только 5 кредитов – за 1 кредит можно «купить» одну возможность генерации, но выдается сразу 4 картинки. Кредиты можно пополнять, просматривая рекламу, но некотоыре пользователи жалуются, что она не работает. Нужна регистрация, я авторизовалась через google.
Настроек тут уже побольше:
Есть расширенные настройки, немного отличаются для разных режимов.
Запустила генерацию и вот что получила:
Ура! Эта нейросеть наконец обратила внимание на то, что бухгалтером может быть женщина))) И даже что-то там написала на картинках))) Этакий звездный бухгалтерский десант получился.
Ну что, опыт можно сказать прошел удачно. Будем пробовать создавать обложки к нашим материалам с помощью нейросети или придумаем еще что-то интересное ;))
Пробуйте создавать свои картинки и присылайте в комментариях)))