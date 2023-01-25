Интернет и IT

Нейросети уверены, что бухгалтер – это мужчина и показывают «фигу» ЕНП. Протестировала несколько онлайн-сервисов для создания картинок

Что мы хуже других? Тоже хотим попробовать как нейросеть нарисует портрет бухгалтера или каким увидит ЕНП. В общем я, как главред, взялась и протестировала несколько онлайн-сервисов (и вы попробуйте – затягивает). Результаты в посте.

Версия для печати
Нейросети уверены, что бухгалтер – это мужчина и показывают «фигу» ЕНП. Протестировала несколько онлайн-сервисов для создания картинок

Для начала я опробовала Kandinsky 2.0 от SberDevices и Sber AI!

Плюсы: понимает по-русски, можно пообщаться и еще на сотне других языков. Понятный интерфейс, не нужна регистрация. Прикольный выбор стилей, все бесплатно.

Минусы: не всегда нейросеть тебя понимает, иногда не воспринимает запрос с первой попытки, приходится играть словами.

Кстати, для генерации картинок можно использовать мобильное приложении Салют. Попросите виртуального ассистента запустить художника, а потом надиктуйте, что хотите нарисовать.

Итак, сначала нужно сделать минимальные настройки:

е-далле стартовая.JPG

  1. Ввести текст или отдельные слова.

  2. Выбрать размер изображения.

  3. Выбрать стиль.

  4. Ввести капчу (код проверки) и вперед.

Потом вы увидите вот такое окно:

cjpklfybt gjhnhtnf.JPG

Немного подождите и нажмите «Обновить».

Я захотела увидеть портрет бухгалтера-клерка в стиле фото. И вот что нам показала нейросеть:

,e[ufknth rkthr.jpg
Неожиданный поворот

А когда попыталась задать запрос со словами бухгалтер, ЕНП, отчетность 2023 и что-то еще (простите, не заскринила), получила вот это:

сбер сеть.jpg

Мне кажется или нейросеть пыталась сформировать «фигу» из пальцев? )))

Дальше я зашла в англоязычный сервис – Dream от Wombo.

Плюсы: все тоже довольно просто и понятно, довольно большой выбор стилей.

Минусы: не все доступно бесплатно. За доступ к премиум-стилям и возможность генерить не одну, а сразу три картинки и некоторым другим плюшкам, предлагают заплатить от 10 долларов (за месяц) до 170 (постоянный доступ).

Лично для меня минус – невозможность вписать запрос на русском)) нужно вводить задачу нейросети на английском языке.

Ок, погнали!

дрим старт клерк.JPG
Знания английского 80 lvl

Выбрала фантастический стиль и получила вот такого красавца:

dream_TradingCard.jpg
Вот так примерно будет в этом году выглядеть бухгалтер по мнению Dream. И вроде снова мужчина, хотя в скафандре не поймешь.

Уже интереснее. А теперь будет настоящее комбо.

Третья нейросеть – starryai.

Плюсы: выбор из нескольких режимов (разные настройки и возможности), интересные стили, генерит классные изображения (мне они понравились больше других и многие пользователи тоже пишут, что получают крутые картинки).

Минусы: опять английский, в день дается только 5 кредитов – за 1 кредит можно «купить» одну возможность генерации, но выдается сразу 4 картинки. Кредиты можно пополнять, просматривая рекламу, но некотоыре пользователи жалуются, что она не работает. Нужна регистрация, я авторизовалась через google.

Настроек тут уже побольше:

страрай выбор стиля под картинку.JPG
Вводим слова, фразы, предложения (ну вы помните мой уровень английского, да?).
таррай выбор стиля.JPG
Выбираем стиль – их может быть несколько.

Есть расширенные настройки, немного отличаются для разных режимов.

image.png

Запустила генерацию и вот что получила:

4 фотки.png
Выбери своего бухгалтера!

Ура! Эта нейросеть наконец обратила внимание на то, что бухгалтером может быть женщина))) И даже что-то там написала на картинках))) Этакий звездный бухгалтерский десант получился.

Ну что, опыт можно сказать прошел удачно. Будем пробовать создавать обложки к нашим материалам с помощью нейросети или придумаем еще что-то интересное ;))

Пробуйте создавать свои картинки и присылайте в комментариях)))

mizeri
mizeri
главный редактор в Клерк

7 срочных вопросов к Минфину: применение ЕНС/ЕНП, ставки НДФЛ, упрощенная процедура ликвидации юрлица и еще

В телеграм-канале Минфина пиарщики открыли публикации для комментариев. Написала 7 вопросов к Минфину ответы на которые нужны уже сегодня. Присоединяйтесь к обсуждению.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Общество

Какие события произошли 24 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

M&M's на время откажется от говорящих конфет в рекламе, выявлен способствовавший одомашниванию собак фактор, на Музей Гуггенхайма подали в суд из-за картины Пикассо, «ПСЖ» смял «Пеи-де-Кассель» в Кубке – 7:0

Какие события произошли 24 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще