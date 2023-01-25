Нейросети уверены, что бухгалтер – это мужчина и показывают «фигу» ЕНП. Протестировала несколько онлайн-сервисов для создания картинок

Для начала я опробовала Kandinsky 2.0 от SberDevices и Sber AI!

Плюсы: понимает по-русски, можно пообщаться и еще на сотне других языков. Понятный интерфейс, не нужна регистрация. Прикольный выбор стилей, все бесплатно.

Минусы: не всегда нейросеть тебя понимает, иногда не воспринимает запрос с первой попытки, приходится играть словами.

Кстати, для генерации картинок можно использовать мобильное приложении Салют. Попросите виртуального ассистента запустить художника, а потом надиктуйте, что хотите нарисовать.

Итак, сначала нужно сделать минимальные настройки:

Ввести текст или отдельные слова. Выбрать размер изображения. Выбрать стиль. Ввести капчу (код проверки) и вперед.

Потом вы увидите вот такое окно:

Немного подождите и нажмите «Обновить».

Я захотела увидеть портрет бухгалтера-клерка в стиле фото. И вот что нам показала нейросеть:

Неожиданный поворот

А когда попыталась задать запрос со словами бухгалтер, ЕНП, отчетность 2023 и что-то еще (простите, не заскринила), получила вот это:

Мне кажется или нейросеть пыталась сформировать «фигу» из пальцев? )))

Дальше я зашла в англоязычный сервис – Dream от Wombo.

Плюсы: все тоже довольно просто и понятно, довольно большой выбор стилей.

Минусы: не все доступно бесплатно. За доступ к премиум-стилям и возможность генерить не одну, а сразу три картинки и некоторым другим плюшкам, предлагают заплатить от 10 долларов (за месяц) до 170 (постоянный доступ).

Лично для меня минус – невозможность вписать запрос на русском)) нужно вводить задачу нейросети на английском языке.

Ок, погнали!

Знания английского 80 lvl

Выбрала фантастический стиль и получила вот такого красавца:

Вот так примерно будет в этом году выглядеть бухгалтер по мнению Dream. И вроде снова мужчина, хотя в скафандре не поймешь.

Уже интереснее. А теперь будет настоящее комбо.

Третья нейросеть – starryai.

Плюсы: выбор из нескольких режимов (разные настройки и возможности), интересные стили, генерит классные изображения (мне они понравились больше других и многие пользователи тоже пишут, что получают крутые картинки).

Минусы: опять английский, в день дается только 5 кредитов – за 1 кредит можно «купить» одну возможность генерации, но выдается сразу 4 картинки. Кредиты можно пополнять, просматривая рекламу, но некотоыре пользователи жалуются, что она не работает. Нужна регистрация, я авторизовалась через google.

Настроек тут уже побольше:

Вводим слова, фразы, предложения (ну вы помните мой уровень английского, да?).

Выбираем стиль – их может быть несколько.

Есть расширенные настройки, немного отличаются для разных режимов.

Запустила генерацию и вот что получила:

Выбери своего бухгалтера!

Ура! Эта нейросеть наконец обратила внимание на то, что бухгалтером может быть женщина))) И даже что-то там написала на картинках))) Этакий звездный бухгалтерский десант получился.

Ну что, опыт можно сказать прошел удачно. Будем пробовать создавать обложки к нашим материалам с помощью нейросети или придумаем еще что-то интересное ;))

Пробуйте создавать свои картинки и присылайте в комментариях)))