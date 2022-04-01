Газпром по 1000 рублей? Не верю

К сожалению, очень большая часть из них слегли 24-25 февраля 2022 года. Такие падения в акциях мало кто смог выдержать, особенно кто брал плечи :( Некоторые инвесторы имеют долг перед брокером, а большая часть имеет стойкое отвращение к инвестированию в российские ценные бумаги...

Но жизнь продолжается. Те, кто уцелел на рынке имеют возможность начать сначала. Да, это не просто и прежде всего в моральном плане, но пока биржи открыты будут и возможности для заработка. Ну а кто смог сохранить капитал, тот имеет прекрасную возможность купить какие-то акции. Была бы храбрость :).

Рассмотрим наше народное достояние Газпром. Его график с 2007 по 2022 год я привел выше. Страх и ужас... За 15 лет потери в 2 раза и это в рублях. В долларах не будут даже считать :( В тоже время, выручка от экспорта газа в январе была около 700 млр. рублей, в феврале около 800 млрд. рублей, а в марте до 1300 млрд. рублей. Если расходы будут примерно на том же уровне и компания сохранит выплаты дивидендов, то они могут составить до 100 рублей за 2022 год. Если ставку рефинансирования ЦБ снизит к середине 2023 года к 8-10%, то и стоимость акции будет в районе 900-1000 рублей. Сегодня 28 марта 2022 года и цена акции составляет 218 рублей.

Иными словами, достаточно высокая вероятность есть приумножить за пару лет в 5 раз свои текущие рублевые активы. Да их немного, но лучше иметь шансы на рост в 5 раз, чем гарантию потери от инфляции. Покупать когда реально страшно как правило выгодно. Сейчас покупать Газпром очень страшно...

P.S. Забыл сказать... А если в этом году убытки, то в этом тоже есть плюс. Можно потом 10 лет не платить налог с прибыли :).

Благо есть кому дать команду все эти убытки сальдировать с прибылью.