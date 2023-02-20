Лингвистическая экспертиза: как оскорбляли и как за это наказывали в дореволюционной России

Мат – не единственная бранная лексика. До него существовало множество разнообразных ругательств, бывших в ходу и у простых людей, и у знатных особ.

Эти слова даже не считались неприличными и свободно использовались в быту.

Свободно до тех пор, пока кому-то выкрикнутое в спину словечко не показалось личным оскорблением, особенно, если дело касалось высокопоставленного чиновника или того хуже – государя-батюшки.

Потому-то почти одновременно с возникновением брани, появились и наказание за оскорбления.

Как звучали древнерусские оскорбления? Что считалось оскорблением и как за это наказывали? Разбираемся в этой статье. Бонусом к теории даём маленький словарик древнерусских ругательств.

Русский язык – один из самых богатых в мире. Богат он и на ругательства.

Как звучали древнерусские оскорбления

Русские ругательства произошли от названий животных. «Скотина», «пёс», «осёл» – первое, что приходило в голову человеку, который хотел задеть другого.

Поведение и физические особенности животных как низших по сравнению к человеку существ проще всего было трансформировать в обидные слова.

Сравнивая адресата с животным, человек указывал на недостаточное умственное развитие или моральные качества, вроде, вспыльчивости и лени.

Еще один большой пласт ругательств связан с потусторонними сущностями. Такими словами обижали редко, но метко.

Люди боялись накликать беду на себя, если будут часто произносить подобные фразы, даже по отношению к другим. Так что, если и скажут про кого-нибудь неуравновешенного человека «чёрт верёвочный», то нехотя и при чрезвычайных обстоятельствах.

Однако самые уникальные ругательства – это старорусские лексемы с яркой эмоциональной окраской, сочные и колоритные.

Только прислушайтесь: «визгопряха», «разтетёха», «тюрюхайло» или «хмыстень».

Большую часть этих лексем до нас уже не дошло. Эти «сокровища» для нас и по сей день открывают филологи и исследователи русского языка.

Как наказывали за оскорбления

Слова всегда имели большой вес. Историки нашли упоминания о речевых правонарушениях еще в своде законов вавилонского царя Хаммурапи (ок. 1760 года д.н.э.). Кстати, довольно суровые. Так, за лжесвидетельство или ложное обвинение была положена казнь.

Ответственность за правонарушения, совершенные посредством речевых действий, была зафиксирована в «Русской Правде» Ярослава Мудрого, древнерусском законодательном памятнике XI в.

Так, в статье 30 в пространной редакции «Русской Правды» был зафиксирован штраф за оскорбление чужой жены позорным словом «б****».

Публичное отнесение уважаемой замужней женщины к числу распутных барышень – тяжёлое оскорбление всей её семьи.

Штраф зависел от социальной принадлежности. «Аже кто зоветь чужу жену блядию великих бояр, за сором еи 5 гривен золота, а епископ 5 гривен золота, а князь казнить» и т.д. Штрафы шли в казну церкви.

Историк В.О. Ключевский считал эту статью «первым опытом пробуждения <...> чувства уважения к нравственному достоинству личности».

Между тем, в Древней Руси это слово имело три значения: болтун и пустомеля; идолопоклонничество; падшая, распутная женщина.

В Уставе князя Владимира Святославовича (X-XI вв.), в ст. 9 было зафиксировано, что делами об «урекании» (оскорблении бранным словом и клеветой; наговор, осуждение наговором) занимались епископы.

Документ также предусматривал систему штрафов за оскорбление представителей княжеской власти.

Судебник 1497 года не давал понятия оскорбления, называя его просто «лай», однако, устанавливал процедуру примирения сторон. Там же впервые появилось понятие «клевета» и «ябедничество», за которую предусматривалось наказание в виде смертной казни.

Соборное уложение царя Алексея Михайловича от 1649 года выделило в отдельную статью наказание за оскорбление представителя власти «неподобной», непристойной речью.

Оно же вводит понятие богохульства. В статье 27 десятой главы Уложения перечислены субъекты преступления «оскорбление», а также дифференциация наказаний. Какими были наказания? Штрафы или уплата головою – кому платить нечем.

Артикул воинский 1715 года Петра I продолжил принципиальную линию максимально сурового наказания за оскорбление царя. Словопреступника лишали жизни через отсечение головы.

«Кто против его величества особы хулительными словами погрешит, его действо и намерение презирать и непристойным образом о том разсуждать будет, оный имеет живота лишен быть, и отсечением главы казнен» (артикул 20).

Законодательные нормы XIX века переняли правовые принципы в отношении речевых правонарушений и к XX окончательно трансформировались в понимание речевого действия как состава преступления.

Словарик древнерусских ругательств

Баламошка – полоумный, дурачок

Белебеня – пустоплёт

Брыдлый – гадкий, мерзкий человек

Волочайка, гульня, безсоромна – распутная женщина

Лоха – дура

Мордофиля – дурак, да еще и чванливый

Огуряла, охальник – безобразник, хулиган

Облом – грубиян

Облуд, обдувало – врун

Потатуй – подхалим

Тартыга – пьяница

Хмыстень – воришка

Чёрт верёвочный – псих

Чужеяд – паразит, нахлебник

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