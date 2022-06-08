- В текущей ситуации ждать возращения крупных вендоров и производителей не приходится. Их возвращению будут рады. Но таких сигналов пока не видим.
- Отсрочку от армии получили уже 8 тысяч ИТ-специалистов.
- В числе требований для получения льгот для ИТ-компаний была численность сотрудников — этот пункт убрали. Но согласовать включение в список индивидуальных предпринимателей не удалось (пока что).
- Со спросом на российскую электронику все хорошо. Комплектующие пока завозятся, и ситуация неплохая.
- Минцифры готовы подключаться в сложных кейсах, где из-за ухода иностранных компаний незаслуженно пострадал интегратор или поставщик услуг. Позиция правительства: на уровне судов будут приниматься адекватные решения, так как обстоятельства форс-мажорные.
- Нововведения, касающиеся реестра российского ПО. Ускоряется процесс включения в список: новая система позволит сначала вносить новое решение, а потом проводить экспертизу на наличие иностранных компонентов. Также в реестр разрешат включать компании, где российским гражданам принадлежит меньше 50% акций, но при этом они фактически контролируют деятельность бизнеса.
- Был один или два прецедента по отключению российских операторов от международных точек обмена трафиком. Но сейчас на европейском направлении все работает. План Б есть: если отключат от Европы, направим трафик через Азию.
- Внесли законопроект, который относит центры обработки данных (ЦОД) к объектам связи — это позволит им пользоваться электричеством на льготных условиях и сократить значимую часть расходов.
⚡️Сегодня глава Минцифры Максут Шадаев выступил на форуме Сnews. Некоторые тезисы
Глава Минцифры РФ анонсировал появление в России через два-три года отечественного 4G-оборудования. При этом, как отметил Шадаев, для запуска связи 5G в стране не до конца решен вопрос с частотами.