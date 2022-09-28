Гайд по релокации. Страны без визы от 10 до 360 дней

Виза либо не требуется, либо легко оформляется онлайн / на месте
360 дней
Грузия, 360 дней безвиз, Москва–Тбилиси
180 дней
Армения, Москва–Ереван
Мексика (виза оформляется ДО въезда) + можно продлить свою миграционную фору ещё на 180 дней бесплатно просто обратившись, Москва — Канкун
90 дней
Азербайджан, Москва — Баку
Аргентина, Москва - Буэнос-Айрес
Албания
Бразилия + продление на 90 дней
Египет, виза оформляется в аэропорту за $25, Москва — Каир
Израиль
Казахстан (есть нюансы), Москва-Нурсултан
Коста-Рика
Марокко Москва – Марракеш
Молдова
ОАЭ, Москва — Дубай
Перу, Москва — Лима
ЮАР, 90 дней без визы (можно продлить на 90 дней, подав документы в визовый центр)
Чили
Эквадор
60 дней
Индонезия, (виза оформляется до выезда от 250$ с возможностью продления за 60$ на месте подробнее), Москва — Джакарта
Кабо-Верде, Москва — Прая
Маврикий, Москва — Порт-Луи
Турция, Москва — Стамбул
Узбекистан, (всем иностранным гражданам требуется регистрация по месту пребывания в течение 3 дней, регистрацию можно оформить на 6 месяцев, Москва-Ташкент )
Корея
30 дней
Бангладеш, (виза оформляется на границе, 50$), Москва — Дакка
Босния и Герцеговина, 30 дней без визы
Индия, (виза должна быть оформления и оплачена за 4 или более дней до въезда 35$), Москва — Бангалор
Катар, Москва — Доха
Кыргыстан
Малайзия, Москва — Куалу-Лумпур
Сербия, Москва — Белград
Таиланд, Москва – Бангкок
Черногория, Москва — Подгорица
Шри-Ланка, (виза оформляется на границе, 30$), Бесплатное продление визы на 60 дней для граждан РФ и Украины. Первое продление делается онлайн. Продление на еще два месяца после первого месяца проживания 60$
Монголия, 30 дней без визы
Лаос, 30 дней без визы
15 дней
Вьетнам
10 дней
Таджикистан, Москва — Душанбе