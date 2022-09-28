Гайд по релокации. Страны без визы от 10 до 360 дней

В моем окружении, внезапно, многие задумались, куда уехать прямо сейчас из нашей могучей страны. Некоторые, хотят уезжать целой командой. Но оказалось у некоторых нет виз и даже загранпаспортов. Вот вам список стран с упрощенными условиями въезда

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Виза либо не требуется, либо легко оформляется онлайн / на месте

360 дней

Грузия, 360 дней безвиз, Москва–Тбилиси

180 дней

Армения, Москва–Ереван

Мексика (виза оформляется ДО въезда) + можно продлить свою миграционную фору ещё на 180 дней бесплатно просто обратившись, Москва — Канкун

90 дней

Азербайджан, Москва — Баку

Аргентина, Москва - Буэнос-Айрес

Албания

Бразилия + продление на 90 дней

Египет, виза оформляется в аэропорту за $25, Москва — Каир

Израиль

Казахстан (есть нюансы), Москва-Нурсултан

Коста-Рика

Марокко Москва – Марракеш

Молдова

ОАЭ, Москва — Дубай

Перу, Москва — Лима

ЮАР, 90 дней без визы (можно продлить на 90 дней, подав документы в визовый центр)

Чили

Эквадор

60 дней

Индонезия, (виза оформляется до выезда от 250$ с возможностью продления за 60$ на месте подробнее), Москва — Джакарта

Кабо-Верде, Москва — Прая

Маврикий, Москва — Порт-Луи

Турция, Москва — Стамбул

Узбекистан, (всем иностранным гражданам требуется регистрация по месту пребывания в течение 3 дней, регистрацию можно оформить на 6 месяцев, Москва-Ташкент )

Корея

30 дней

Бангладеш, (виза оформляется на границе, 50$), Москва — Дакка

Босния и Герцеговина, 30 дней без визы

Индия, (виза должна быть оформления и оплачена за 4 или более дней до въезда 35$), Москва — Бангалор

Катар, Москва — Доха

Кыргыстан

Малайзия, Москва — Куалу-Лумпур

Сербия, Москва — Белград

Таиланд, Москва – Бангкок

Черногория, Москва — Подгорица

Шри-Ланка, (виза оформляется на границе, 30$), Бесплатное продление визы на 60 дней для граждан РФ и Украины. Первое продление делается онлайн. Продление на еще два месяца после первого месяца проживания 60$

Монголия, 30 дней без визы

Лаос, 30 дней без визы

15 дней

Вьетнам

10 дней

Таджикистан, Москва — Душанбе

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