Говорит «Трибуна»: мобилизация ИП, женщин нужно беречь от ФНС, сколько стоит квартира в Сочи, куда поехать без визы, как экономить на НДС

Что такое Трибуна «Трибуна» — это персональные некоммерческие блоги пользователей. Блог ведет конкретный человек от своего имени, чтобы поделиться историей или экспертным мнением, обсудить новости. В «Трибуне» нет (или почти нет — Роскомнадзор не дремлет) модерации. Мы оставляем за собой право подправить заголовок или изменить картинку (но только, чтобы ваш пост стал еще лучше). Ваш текст появится в ленте. Допустимо писать на любые темы, но без рекламы. Важные и интересные посты по налогам, учету, юриспруденции, менеджменту, предпринимательству «Клерк» продвигает на главной странице, в рассылках и в соцсетях. Если вы соблюдаете правила — ваш пост увидят все читатели «Клерка», а не только подписчики.

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Ну а пока редакция «Клерка» отобрала 10 самых интересных постов «Трибуны» за эту неделю. Вот наш рейтинг.

1. Что делать ИП, если его призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации Автор: Марат Самитов О чем текст: предпринимателей тоже призывают, как поступить, если у ИП есть сотрудники, а если нет? Чем хорош: пост — это видео, которое можно посмотреть или послушать, если нет времени читать. Все четко и по делу.

2. Берегите женщин от налоговой! Автор: Евгений Сивков О чем текст: автор рассуждает на тему налоговых поверок и допросов. Причем, с точки зрения участия в таких мероприятиях женщин. Чем хорош: очень дискуссионный пост получился, в комментариях спорят, приводят примеры и хвалят главбухов-женщин. Потому что стойкие и бесстрашные ;)

3. Сочи падает, Москва стоит на месте. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц? Автор: igotosochi О чем текст: аналитика стоимости недвижимости в Москве и Сочи в сентябре. Чем хорош: во-первых, автор пишет конкретные цифры, анализирует реальный рынок и сделки. Во-вторых, если вы не в курсе, тут замешан его личный интерес — автор копит на квартиру в Сочи. У него уже появились свои поклонники:

4. Гайд по релокации. Страны без визы от 10 до 360 дней Автор: SnakE О чем текст: релокация стала интересовать бизнес намного больше после введения санкций, но здесь пойдет речь о выезде частных лиц. Чем хорош: все просто — автор перечисляет направления (страны) и количество дней, которое можно провести в стране без визы.

5. ФСБУ № 25 для арендаторов в картинках Автор: FA О чем текст: краткость — сестра таланта. И тут без нее не обошлось. Автор разместил простую и понятную схему работы по ФСБУ. Чем хорош: это супер-короткий гайд по применению ФСБУ № 25 «Аренда», кстати, продолжение следует.

6. Техники планирования: Zero-календарь Автор: Светлана Покровская О чем текст: автор продолжает тему планирования в своем блоге. Чем хорош: идея нулевого календаря в том, что у вас всё время должно быть распланировано. Буквально — всё. Автор по своему интерпретирует эту идею по отношению к работе.

7.Пять законных способов снижения НДС Автор: Ольга Ульянова аудитор О чем текст: платить поменьше налогов — это мечта любого предпринимателя, особенно, если речь об НДС. Но это коварный налог, кроме того, он больше всего привлекает внимание проверяющих. Можно ли законно экономить на налогах и как это делать — об этом рассказывает автор. Чем хорош: это не просто перечисление способов экономии, но полный гайд — кому подойдет, как применяется, какие есть риски и как их избежать + отсылки к письмам ФНС, Минфина и судебной практике.

8. Бухгалтерия и финансовый отдел компании — это одно и то же? Автор: pravila-finansov О чем текст: о том, как отличается работа бухгалтера и финансиста, может ли один заменить другого. Чем хорош: эту статью стоит прочитать любому собственнику бизнеса, чтобы разобраться в разнице между работой бухгалтера и финансового директора. Кроме того, становится понятно, почему зачастую владелец видит работу компании неправильно — считает, что есть прибыль, когда ее нет (спойлер — бухгалтер не виноват в этом).

9. Вычет по НДС без счета-фактуры Автор: Юзвак Максим О чем текст: еще один видео-обзор, на этот раз в нем разбирается письмо Минфина о получении вычета, если счет-фактура отсутствует. Чем хорош: автор видео регулярно размещает на «Клерке» материалы, обозревая в них свежие письма Минфина, законопроекты и создает большие обзоры в т.ч. на судебную практику. В этом видео он разбирает письмо, оценивает его с точки зрения юриста и сложившейся судебной практики. Ролик короткий — меньше 2-х минут.