19 факторов ранжирования Google. Как устроена система индексации контента

Вот краткое описание систем, влияющих на ранжирование:

1. BERT

Это программа искусственного интеллекта, которая помогает Google понимать значение слов и фраз.

2. Кризисная информационная система

Используется для определения уровня срочности публикуемой информации. Повышает ранг информации, связанной с текущими кризисами, стихийными бедствиями экстренными сообщениями властей или личным поиском кризисной информации (самоубийство, наркомания, нападение).

3. Система дедупликации

Вычленяет и сокращает дублированный и низкокачественный контент.

4. Система доменов точного соответствия

Повышает источники в выдаче при условии соответствия доменного имени запросу. Например, по запросу «how media works» приоритет получит сайт howmediaworks.[com/ru и т.д.]

5. Система свежести

Самые последние обновления пользователи видят в первую очередь.

6. Полезная система контента

Google ищет и показывает контент, написанный для реальных людей и предназначенный для того, чтобы помочь им, а не только для того, чтобы занимать высокие позиции в поисковом трафике.

7. Система анализа ссылок и PageRank

Google исследует, как страницы связаны друг с другом и их PageRank (http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html). По заявлению Google это один из основных процессов ранжирования.

8. Местные новостные системы

Google предоставляет лучшие местные новости в режиме реального времени.

9. MUM

Multitask Unified Model – программа, способная понимать и генерировать язык. Эта система помогает Google улучшить качество результатов поиска.

10. Система нейронного сопоставления

Сопоставляет связанные концепции от страницы к странице или от сайта к сайту.

11. Система оригинального контента

Отдаёт приоритет первоисточникам контента, вместо цитируемого контента.

12. Система понижения на основе удаления

Удаляет контент из поисковой системы из-за нарушения авторских прав, клеветы, контрафактных товаров и удаления по решению суда, а также личного контента, который является эксплуататорским. Google также понижает уровень другого контента на сайтах, где он его находит.

13. Система анализа UX страницы

Эта система смотрит на то, как человек взаимодействует со страницей (https://developers.google.com/search/docs/appearance/page-experience). Например, насколько легко им пользоваться, как быстро он загружается и насколько он интуитивно понятен для посетителей. По сути, это UX для вашего контента. Обновления Google Page Speed (https://blog.getadmiral.com/google-pagespeed-insights-for-publishers-improve-website-page-speed) были включены в эту расширенную инициативу.

14. Система рейтинга прохождения

Google сравнивает «отрывок (https://www.blog.google/products/search/search-on/)и (https://www.blog.google/products/search/search-on/)» или разделы контента.

15. Система отзывов о товарах

Обзоры продуктов сравниваются по качеству, предпочтение отдается экспертным и детализированным обзорам.

16. RankBrain

Эта система искусственного интеллекта помогает понять, как слова связаны с понятиями, чтобы улучшить нюансы поиска соответствующих понятий.

17. Cистема надежности

Отвечает за ранжирование авторитетного контента, быстро меняющиеся новости и повышение качества журналистики. Помогают пользователям задавать правильные вопросы, чтобы найти нужные результаты.

18. Система разнообразия сайтов

Используется для диверсификации полученных результатов, чтобы пользователи не получали слишком много результатов с одного и того же веб-сайта.

19. Система обнаружения спама

Google использует несколько систем для сокращения и устранения поискового спама. Одной из таких систем является SpamBrain.

Вряд ли это полный список. Наверняка есть ещё факторы, о которых знают только инженеры Google. Однако, поблагодарим Google.

Руководство позволяет нам расставить приоритеты в работе над сайтами наших изданий.