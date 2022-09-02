Валютный лабиринт

Для подавляющего участников ВЭД, в том числе и нашей организации, 24 февраля стало переломным моментом. Усугубились проблемы связанные с логистикой, начались проблемы с валютными платежами. Большее число ключевых банков попали под санкции, этот список рос. Компании приходилось оперативно выстраивать новые схемы доставки товаров, менять банк, который попал под санкции. На это потребовалось время и ресурсы. Казалось бы, переход в банк с иностранным капиталом и мировым именем (Райффайзен банк) должен был решить все проблемы, связанные с валютными переводами. По началу так и было. Платежи уходили быстро и достигали адресата без задержек. Стоить отметить, что их количество в марте и апреле было не велико. В основном оплата за поставленный ранее товар. Шло время, клиентская база у банка росла, что в итоге начало сказываться на качестве банковского обслуживания с ростом числа валютных операций.

Первый тревожный звонок прозвенел в конце мая. Отправленный 20 мая платеж в Китай "завис" в банке корреспонденте. Прошла неделя. Ситуация и статус платежа в трекер не менялся. Он остановился в банке-корреспонденте. Мы обратились в свой банк. Нам разъяснили, что есть временные сложности, что необходимо уточнить назначение платежа, что это системная проблема. Часть платежей от 26, 27, 31 мая, 01 июня так же "зависли". Общая сумма недошедших платежей превысила 250000 долларов США. Компании, с которыми мы достаточно долго сотрудничаем вошли в положение. Новые контрагенты, ждущие предоплату, в частности по платежу от 20.05.2022 отказались отгружать товар, поставка была сорвана, а клиенты, под которых был заказан товар, разорвали с нами договора и потребовали вернуть предоплату. Ситуация становилась критичной.

В середине июня мы настояли на встрече с высшим менеджментом банка. На встрече было принято решения об отзыве недошедших платежей. Срок возврата был обозначен ориентировочно 2 недели. Точные сроки никто не назвал, так как они регламентируются иностранными банками-корреспондентами Мы написали заявления на возврат платежей. Но несмотря на это, платежи начали зачисляться. 21 и 24 июня были зачислены платежи от 26 и 27 мая. 30 июня мы узнали, что по платежу от 20 мая, все таки был запрос, но доставлен нам с большим опозданием. Ответ был нами дан оперативно, но отправлен банком с задержкой. Несвоевременное направление запроса банк оправдал огромным числом запросов и не хваткой "рабочих" рук для их обработки. 04 июля был зачислен еще один платеж от 01 июня. Платежи от 20 и 31 мая оставались без движения. Мы неоднократно обращались, устно и письменно в банк с попыткой выяснить ситуацию с платежами и принять меры для их скорейшего возврата. Стандартный ответ: ждите. Официальный ответ службы поддержки: "Детали и сроки зачисления средств, возврата, рассмотрения запросов устанавливаются иностранным банками самостоятельно и регламентируются законодательством соответствующей страны и внутренними нормативными документами. Повлиять на эти сроки мы не можем". Таким образом, выпустив платеж за пределы РФ банк перестает нести ответственность за его дальнейшее продвижение. А все его услуги заключаются в осуществлении валютного контроля и проверки документов. За дальнейшее продвижение платежа никакой ответственности банк не несет. Мы решили обратиться в ЦБ РФ. Ответ подтвердил, наши выводы в отношении безответственности банков по валютным платежам. Выдержка из письма:

"Служба с пониманием относится к возникшей ситуации, однако не располагает инструментами для содействия в завершении перевода денежных средств по указанному распоряжению, поскольку банк получателя не является резидентом Российской Федерации. Трансграничные переводы денежных средств осуществляются банками на основании заключенных договоров в соответствии с обычаями делового оборота. В целях урегулирования сложившейся ситуации Служба рекомендует взаимодействовать с кредитными организациями, участвовавшими в переводе денежных средств, в том числе путем направления заявления на уточнение реквизитов получателя средств через обслуживавший банк. Информируем, что российская финансовая система и экономика в настоящее время сталкиваются с совершенно нестандартной ситуацией, и Банком России будут приняты все необходимые меры для защиты финансовой и ценовой стабильности, поддержки российского финансового сектора и защиты благополучия граждан и экономики в целом".

Таким образом, российские компании, занимающиеся ВЭДом, полностью зависят от правил делового оборота иностранных банков-корреспондентов, которые не обязаны раскрывать свой порядок работы. Отправляя платеж за территорию РФ они не защищены от возможных сбоев и неправомерных действий и вынуждены полностью полагаться на деловую репутацию и порядочность банков корреспондентов, использующих систему SWIFT, в настоящее время фактически являющуюся мировым монополистом. Российские банки при этом не несут никакой ответственности за осуществление платежа.

В текущей ситуации ЦБ просто необходимо оперативно расширять использование, созданной еще в 2014 году, национальной системы передачи финансовых сообщений , законодательно обязав банки приоритетно использовать ее, если принимающая платеж сторона подключена к СПФС. Возможно, ввести добровольное страхование валютных переводов и создать для этого правовую базу, что бы в случае форс-мажора компания могла оперативно вернуть деньги, а дальше уже страховая компания разбиралась в тонкостях валютных переводов с банком, либо же ужесточить законодательство в отношении банковской деятельности, прописать ответственность за бездействие при осуществлении валютных операций.

В настоящий момент платежи от 31 мая так и не зачислены.