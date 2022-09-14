В «Трибуне» рассказывали о Роскомнадзоре, новых законах, БухТабло, вычете на фитнес, мышлении миллионера, «хвостах» и кэшбеке

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Ну а пока редакция «Клерка» отобрала 10 самых интересных постов «Трибуны» с начала сентября. Вот наш рейтинг.

1. Почему я не отправил уведомление в Роскомнадзор и Вам не советую. Для ИП Автор: ddd061 О чем текст: подача уведомления в Роскомнадзор даст доступ к вашим личным данным любому желающему. Чем хорош: наглядно и просто объяснеят, то произойдет если направить данные в соответствии с новыми изменениями в законе в РКН. Но решать — отправлять или не отправлять в итоге именно вам.

2. Персональные данные в малой фирме: какой нужен пакет документов? Автор: Александр42 О чем текст: как небольшой компании собрать пакет документов по работе с персданными. Чем хорош: подробно со ссылками на законы автор объясняет, какие именно документы нужно оформить, рассказывает о рисках и ответственности, вплоть до уголовной.

3. Какие законы вступают в силу с 1 октября 2022 года: приказы и постановления для бизнеса Автор: Вадим Петров О чем текст: обзор важных изменений осени 2022 для бизнеса. Чем хорош: автор описывает основные изменения, которые коснуться почти каждой организации или ИП. Например, с 1 октября клиенты банков смогут ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников. А компания, которая попала в «красную зону» системы Знай своего клиента от ЦБ, может быть ликивидирована через 6 месяцев, если не реабилитируется пред банком.

4. Экосистема «Сбера» продолжает рассыпаться на глазах под давлением санкций Автор: РУС О чем текст: о том, что происходит с экосистемой одного из крупнейших банков страны. Чем хорош: автор рассуждает о судьбе дочерних банков и проектов Сбера, отмечает к каким новым владельцам они переходят и что будет дальше.

5. Как можно получить налоговый вычет на фитнес? Автор: Лариса Турах О чем текст: новый вычет можно получить уже за занятия в фитнесе, которые вы оплатили в этом году. Для этого нужно подать декларацию и приложить в ней документы в 2023-м. Чем хорош: автор объясняет кто именно и как может получить вычет, куда нужно обратиться для возврата средств, а еще охотно отвечает на вопросы в комментариях.

6. «Думай как миллионер. Совершенствование внутренних установок на богатство» Харва Экера. Инфосектантство 99 lvl Автор: igotosochi О чем текст: о том, что не все золото что блестит — автор разносит в пух и прах книгу, которая по задумке ее создателя должна привести вас к успеху. Чем хорош: не дает вам терять время на то, чтобы читать или слушать книгу, которая не даст вам ровно ничего. Ведь оказывается достаточно повторять вего пару десятков определенных фраз, чтобы стать богатым. Или может вы готовы проверить эту теорию и стать миллионером?

7. Про «матрицу хвостов» Автор: Светлана Покровская О чем текст: как сделать так, чтобы за вами не тянулись «хвосты» из дел, каую стратегию выстроить. Чем хорош: дает практические советы — как начать работать над незавершенными делами, причем не только рабочими, бухгалтерскими, но и личными.

8. Большая часть банков не стала возвращать повышенный кешбэк Автор: Frank Media О чем текст: ЦБ снял ограничения в 1% по размеру эквайринговой комиссии — теперь банки смогут повить процент по эквайрингу и вернуть обратно кэшбек (ведь именно за счет комиссиии, которую банк берет с продавцов, покупатели могут получать возврат от покупок). Но все либанки вернули кэшбек? В этом и разбирается автор. Чем хорош: в статье список крупнейших банков и обстановка с кэшбеком в них после отметы лимита. Если вы пользуетесь программами лояльности — обратите внимание, возможно в вашем банке они изменились, и не обязательно в выгодную покупателю сторону.

9. Разъяснения Минфина по налогам за июнь 2022 Автор: Юзвак Максим О чем текст: большой обзор писем Минфина, начиная с вопросов по НДС и заканчивая госпошлинами. Чем хорош: автор регулярно выпускает обзоры, посвященные новым законопроектам и разъяснениям. Самые главные и полезные для работы бухгалтера письма собраны в очередном обзоре.