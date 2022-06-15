Правовое регулирование криптовалюты

Правовое регулирование криптовалюты в РФ – принятые на законодательном уровне нормативные акты, содержащие требования к порядку ее обращения, хранения и купли-продажи. В мире нет единой выработанной политики в области использования подобных активов и не дано легального определения этому понятию.

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Правовое регулирование криптовалюты

Что такое криптовалюта?

Ни один закон не содержит легального определения криптовалюты.

С 1 января 2021 году вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте». Он дал определение цифровым финансовым активам и цифровой валюте (далее – ЦФА), к одной из разновидностей которой принадлежит криптовалюта.

Своего рода это те же деньги, только электронные и сгенерированные компьютерными сетями (иначе - майнинговыми фермами).

Закон о криптовалюте выделил следующие ее отличительные признаки:

  1. Не имеют физической формы (электронное средство платежа).
  2. Не является денежной единицей РФ или иностранного государства.
  3. Признается имуществом и может выступать объектом гражданских прав.
  4. Обязательное наличие распределенного реестра (платформы блокчейн), регулирующего процессы вычисления и обмена.

Впервые данное средство электронного платежа появилось в форме биткоина в 2012 году. Это самая широко распространенная форма электронных денег.

Операции с криптовалютой и налогообложение

Платежным средством в РФ признается рубль, выпускаемый ЦБ РФ.

Закон о криптовалюте в России 2022 г. не позволяет использовать ее в качестве платежного средства. То есть вводится полный запрет на осуществление расчетов за товары и услуги с ее использованием для следующих категорий лиц:

- юридические лица, зарегистрированные на территории РФ;

- филиалы и представительства международных компаний;

- физических лиц, пребывающих на территории России не менее 183 календарных дней в году.

В остальных случаях допускается заключение сделок с цифровой валютой (например, можно заложить, обменять или купить биткоин).

Такие сделки подлежат судебной защите, но только в случаях, если ее владелец уведомил налоговый орган о владении ей и в последующем о совершении таких сделок.

Так как реализация таких активов предполагает получение ее владельцем дохода, то с суммы доходов в бюджет подлежит уплате НДФЛ по ставке 13 % - при доходе до 5 млн. рублей и 15 % - свыше указанной суммы. Исчисление налога и подача налоговой декларации производится лицом самостоятельно.

Практика судов и госорганов при рассмотрении споров

Центробанк России в своих рекомендациях регулярно указывает на возможность блокировать счета, при наличии сомнений в правомерности осуществления операций, превышении установленных лимитов операций с электронными деньгами и при подозрении участия в сделках по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В этом случае владельцу счета придется документально подтверждать законность своих действий.

В многократных сделках купли-продажи рекомендуется использовать не личные счета физических лиц, а расчетные счета ИП или юрлица, т.к. указанная деятельность будет считаться предпринимательской.

Наиболее важные выводы судов при рассмотрении споров с ЦФА:

  1. Денежные средства, которые были переданы в оплату криптовалюты или для использования в операции с ней в дальнейшем нельзя взыскать как неосновательное обогащение (Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 22.10.2019 по делу № 33-9823/2019).
  2. ЦФА подлежит включению в конкурсную массу при рассмотрении дел о банкротстве (Постановление АС Московского округа от 15.08.2019 по делу № А40-12639/16).
  3. В сделке купли-продажи ЦФА выступает как товар, а не средство платежа (Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 20.02.2017 по делу № 33–3487/2017).
  4. Действие Закона о защите прав потребителей не распространяется на договоры по приобретению электронной валюты (Апелляционное определение Приморского краевого суда от 10.10.2017 по делу № 33–10147/2017).

Законодательство об электронных активах в России только зарождается. Более четкие правила правового регулирования ожидаются в скором будущем и вероятнее всего в их основу будут положены общемировые тенденции развития этой отрасли.

На сегодняшний день лицам, использующим в своей деятельности разного рода цифровые активы, необходимо внимательно относиться к ведению бухгалтерской отчетности по операциям с использованием таких активов.

Омельченко Ольга
Омельченко Ольга
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