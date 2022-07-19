Устав ООО. Что нужно знать предпринимателю

Еще до момента госрегистрации в ФНС компании разрабатывают и утверждают Устав ООО. Это главный учредительный документ, на основании которого данные о собственниках бизнеса и информацию об организации вносят в ЕГРЮЛ рассказал юрист Диалог Эксперт

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Устав ООО. Что нужно знать предпринимателю

Устав обязателен для предприятий, имеющих организационно-правовую форму ООО или АО. В нем описываются особенности фирмы, виды деятельности, регламент взаимодействия с контрагентами, физическими лицами, госорганами.

Если учредитель один, то он самостоятельно решает вопросы, касающиеся деятельности фирмы. Но, если участников два и более, то в Уставе определяют порядок их взаимодействия и урегулирования спорных моментов. При этом необходимо учесть интересы всех собственников бизнеса.

Важные положения Устава

Обязательная информация, которую должен содержать Устав организации, указана в п. 2 ст. 12 Федерального закона от 08.02.98г. № 14-ФЗ. В нем указывают следующие сведения:

·      полное и сокращенное название;

·      юридический и фактический адрес;

·      полномочия управляющего органа;

·      размер уставного капитала;

·      права и обязанности участников;

·      регламент выхода из общества;

·      порядок перехода долей от одного лица к другому;

·      правила хранения документации фирмы;

·      правила доступа к информации об организации заинтересованным лицам;

·      прочая информация.

Собственникам бизнеса следует тщательно продумать адрес компании. В качестве местонахождения можно указать название города или прописать полный юридический адрес, включая улицу, номер дома, строение, помещение. Во втором случае при переезде в другой офис предприятию придется вносить изменения в учредительную документацию и уведомлять налоговый орган.

В Уставе указывают период полномочий директора или лица, уполномоченного осуществлять функции единоличного органа управления. Срок может быть не более 5 лет. Также допускается бессрочное назначение директора.

Устав перераспределяет полномочия между органами управления организацией. В нем указано, какие вопросы входят в компетенцию собрания учредителей, совета директоров и единого исполнительного органа.

Если на предприятии определена ревизионная комиссия, то список должностных лиц, входящих в ее состав, указывают в Уставе. Также в нем определяют ревизора, при необходимости.

Можно ли использовать типовой Устав ООО

С 2020 года предприятия могут применять в работе типовой учредительный документ. Минэкономразвития разработало 36 стандартизированных форм, в которых содержатся нормы законодательства об ООО.

В типовой форме отсутствует информация о конкретной фирме: адрес, наименование, размер уставного капитала, вид деятельности. При ее использовании с не допускается изменение Устава ООО или его дополнение иными сведениями.

Преимущества использования в работе типового бланка в том, что компании не нужно тратить деньги на юриста при разработке учредительного документа, а также направлять уведомление в ФНС при изменении наименования или адреса.

Стандартизированный бланк не подходит для предприятий, в которых действует совет директоров и ревизионная комиссия. Согласно типовым положениям управлять организацией может только генеральный директор.

Собственники бизнеса, применяя в работе стандартизированную форму, не смогут:

·      распределять прибыль непропорционально долям в уставном капитале;

·      самостоятельно определять выкупную стоимость доли других участников, при их выходе из общества;

·      воспользоваться преимущественным правом на выкуп долей;

·      использовать печать фирмы;

·      определять регламент одобрения сделок с заинтересованностью;

·      изменять способ принятия решений собранием учредителей.

Типовой бланк запрещено использовать в компаниях, чья деятельность подлежит обязательному лицензированию. Выбрать стандартизированный Устав можно в момент регистрации юридического лица или в процессе работы, подав в ФНС заявление по форме Р13014.

Рекомендации

Устав – это основополагающий документ, который регулирует весь процесс деятельности компании. Каждое предприятие имеет свои особенности и нюансы, поэтому использовать для работы форму, утвержденную Минэкономразвития, нецелесообразно. Она не регламентирует многие важные моменты работы.

При разработке индивидуального Устава учредители смогут учесть все нужды бизнеса и сделают процесс взаимодействия между участниками удобным для них. При составлении этого документа необходимо предусмотреть спорные моменты, которые могут возникнуть в будущем, и указать возможные способы решения.

Разработка Устава не такая простая процедура, как кажется на первый взгляд. Она требует специальных знаний в области законодательства. Не каждый учредитель сможет самостоятельно учесть все необходимые положения. Для решения данного вопроса лучше обратиться за помощью к специалистам, которые подготовят главный учредительный документ в соответствии с требованиями закона.

Омельченко Ольга
Омельченко Ольга

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