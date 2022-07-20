Гражданско-правовая ответственность органов управления ООО

Руководитель фирмы, будь то директор, генеральный директор или совет директоров, должен действовать в интересах общества. Именно орган управления имеет возможность влиять на деятельность предприятия. И от его решений зависит, будет компания процветать или работать в убыток.

Поэтому лица, входящие в состав органов управления ООО, несут ответственность за убытки, причиненные обществу в результате их действий или бездействия.

За какие действия могут привлечь к ответственности директора

В отличие от обычных наемных сотрудников, директор несет полную материальную ответственность за дела фирмы. Это предусмотрено ст. 44 Федерального закона от 08.02.98г. № 14-ФЗ и ст. 53.1 ГК РФ. При этом, с руководителя могут взыскать как прямой убыток, полученный организацией в результате его управленческих решений, так и упущенную выгоду.

Вот небольшой список действий, за которые директора могут привлечь к гражданско-правовой ответственности:

самовольное повышение должностных окладов, индексация зарплаты, выплата премий, если по Уставу на подобные действия требуется согласие учредителей бизнеса;

оплата контрагенту или выдача средств физическому лицу со счета ООО, без правовых оснований;

отсутствие документов, подтверждающих расход денег, выданных в подотчет руководителю;

недобросовестные действия в пользу конкурирующей компании;

заключение договоров по заниженной цене;

перечисление средств на счета фирм-однодневок;

подписание актов выполненных работ, которые фактически не проводились.

Убытки, полученные обществом по вине управляющего органа, взыскивают не только в пользу компании, но и в пользу государства или пострадавших контрагентов. Ответственность совета директоров или единоличного руководителя наступает как в рамках обычной деятельности, так и в момент процедуры банкротства.

Рассмотрим пример из судебной практики.

Порядок привлечения к ответственности генерального директора

Руководитель компании «Оффпрайс» М. Старикова заключила договор с «Интерсофт» на разработку и техническое сопровождение онлайн-сервиса для доставки товаров по всей России. Когда фирма «Оффпрайс» объявила себя банкротом, один из кредиторов подал иск в Арбитражный суд Москвы о привлечении Стариковой к субсидиарной ответственности по долгам организации.Суд в ходе рассмотрения иска пришел к выводу, что цена договора между «Оффпрайс» и «Интерсофт» была сильно завышена по сравнению с аналогичными услугами на рынке, а суммарный объем выплат по договору составил около 50% активов должника. При этом суд принял во внимание, что «Интерсофт» не имел опыта в разработке программ, и не мог качественно выполнить услугу по договору. 09 июля 2019г. Арбитражный суд города Москвы вынес решение по делу № А40-274264/18-178-393 о привлечении Стариковой к субсидиарной ответственности. Суд постановил взыскать с нее денежные средства в размере 49 405 736,86 рублей для покрытия требований кредиторов.

Рассмотрением дел о привлечении к гражданско-правовой ответственности директоров ООО занимается Арбитражный суд. Заявление можно направить в течение 3 лет с момента, когда кредитор узнал о нарушении руководителем должностных полномочий.

Инициатором привлечения гендиректора к ответственности может выступать:

арбитражный или конкурсный управляющий в рамках процедуры банкротства;

действующие и бывшие сотрудники компании;

уполномоченный государственный орган;

кредиторы.

При вынесении решения суд оценивает степень виновности директора, критерии добросовестности выполнения должностных обязанностей, наличие разумных предпринимательских рисков при совершении финансово-хозяйственных операций, экономическую обоснованность заключенных сделок.

Рекомендации

Руководитель предприятия не несет ответственности по долгам ООО ровно до того момента, пока компания сама рассчитывается с контрагентами и госорганами. Если у общества накапливаются огромные задолженности, то директор и учредители будут рассчитываться с кредиторами за счет личного имущества.

Судебная практика показывает, что все чаще с лиц, участвующих в управлении фирмой, взыскивают средства в счет уплаты долгов организации. При этом личная ответственность директора не возникает автоматически. Руководителя обязывают платить только если компания потеряла деньги по его вине.

Самостоятельно доказать свою невиновность довольно сложно.

Поэтому при возникновении спорных ситуаций лучше обратиться за помощью к опытному адвокату, который сможет построить грамотную линию защиты и убедит суд, что действия директора были законны, а решения принимались во благо компании.