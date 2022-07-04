С 1 октября 2022 будут работать свои правила по электронным счетам-фактурам в рамках 44-ФЗ

С 1 октября 2022 г[1] вступают в силу изменения, которыми предусматриваются выставление через уполномоченный орган с использованием ЕИС[2] электронных счетов-фактур, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) в рамках контрактов, заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ[3].

Особенность закупок в электронной форме состоит в том, что все операции в рамках конкурентного определения поставщика - направление участниками запросов о разъяснениях, заявок на участие в закупке, предложений о цене контракта, предоставление комиссии по закупкам доступа к заявкам, сопоставление предложений, формирование протоколов, а также заключение контракта с победителем закупки - происходят на электронной площадке из перечня, определенного Правительством РФ[4].

В отличие от традиционной формы процедуры определения поставщика обмен документами или сведениями на бумаге недопустим, в том числе, если закупка товара осуществляется у единственного поставщика в электронной форме[5].

Весь документооборот в ходе организации и проведения электронной конкурентной закупки и при исполнении контрактов происходит в форме электронных документов, подписанных усиленной электронной подписью. Для обмена электронными документами используют единую информационную систему (ЕИС)[6].

С 1 октября в состав таких электронных документов будет включаться и счет-фактура, оформленная в электронном виде. Соответственно в порядок выставления и получения счетов-фактур в электронной форме[7] добавили, как выставлять и получать счета-фактуры через единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС). Также с 1 октября 2022 будет установлен запрет[8] на выставление или получение счета-фактуры в зашифрованном виде по контрактам, которые заключили по 44-ФЗ. Приказ опубликовали 14 июня[9]. Он вступит в силу 1 октября.

Так, счет-фактуру признают выставленным и полученным[10], если продавец получит подтверждение этого в ЕИС от уполномоченного органа[11]. В настоящий момент функцию уполномоченного органа ЕИС выполняет Федеральное казначейство[12].

При этом с 1 октября 2022 года датой выставления такого счета-фактуры будет являться дата его направления покупателю, указанная в подтверждении[13].

Счет-фактура будет считаться полученным покупателем, если продавцом получено соответствующее подтверждение от уполномоченного органа. В нем уполномоченный орган (федеральное казначейство) фиксирует дату поступления счета-фактуры покупателю и направляет подтверждение покупателю и продавцу[14].

Если электронный счет-фактуру своевременно не получен, участники ЭДО совместно должны принять меры для получения покупателем счета-фактуры[15].

Также с 1 января 2023 года устанавливается, что оператор электронного документооборота будет направлять сведения об учтённых данных продавца (покупателя) не в налоговую службу по месту их нахождения, а в ФНС[16].

Соответственно с 1 октября 2022 года порядок выставления электронного счета-фактуры для участников электронных процедур в рамках госзакупок будет следующий[17]:

1) продавец формирует электронный счет-фактуру и подписываете его усиленной квалифицированной электронной подписью. Файл счета-фактуры, выставленный через ЕИС госзакупок зашифровать будет нельзя[18].

2) при направлении счета-фактуры с использованием ЕИС уполномоченный орган (Казначейство) не позднее следующего рабочего дня после получения документа сформирует и направит покупателю и продавцу подтверждение о направлении счета-фактуры в электронной форме покупателю. При этом датой счета-фактуры будет являться дата направления его покупателю, указанная в подтверждении уполномоченного органа.

Резюме: изменения, вносимые в порядок выставления и получения электронных счетов-фактур для участников электронных процедур госзакупок является логическим завершением оформления документооборота в рамках ЕИС. С 1 октября 2022 года порядок передачи электронных счетов-фактур производится с помощью ЕИС и связан с фактом подтверждения передачи уполномоченного органа ЕИС, то есть федерального казначейства.

[1] П. 3 Приказа Минфина России от 28.04.2022 N 64н "О внесении изменений в Порядок выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 февраля 2021 г. N 14н"

[2] п. 3 Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме;

[3] Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

[4] ч. 1 ст. 24.1 Закона N 44-ФЗ;

[5] Письмо> Минфина России от 12.02.2021 N 24-06-08/9591 "Об осуществлении закупок";

[6]ч. 1 ст. 5 Закона N 44-ФЗ;

[7] Приказ Минфина России от 05.02.2021 N 14н "Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи";

[8] П. 4 Приказа Минфина России от 28.04.2022 N 64н;

[9]Приказ Минфина России от 28.04.2022 N 64н;

[10] П. 5, 6 Приказа Минфина России от 28.04.2022 N 64н;

[11]п. п. 9, 22.1 Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме).

[12] Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 N 442 (ред. от 27.01.2022) "Об определении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по выработке функциональных требований к единой информационной системе в сфере закупок, по созданию, развитию, ведению и обслуживанию единой информационной системы в сфере закупок, по установлению порядка регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и порядка пользования единой информационной системой в сфере закупок, а также на ведение единого реестра участников закупок, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 996";

[13]п. п. 8, 22.1 Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме;

[14] п. п. 9, 22.1 Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме;

[15] п. 24 Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме;

[16] п. 7 Приказа Минфина России от 28.04.2022 N 64н;

[17] п. п. 14, 15, 21 Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме;

[18] п. 7 Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме);