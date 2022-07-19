Нужно ли указывать в форме 4-ФСС за 1 полугодие 2022 года уплаченные суммы взносов

Начиная с отчетности за 1 полугодие 2022 года страхователь применяет новую форму Расчета 4-ФСС (приказ ФСС от 14.03.2022 № 80).

В предыдущей утвержденной форме Расчет 4-ФСС ранее предусматривалось заполнение такой графы: «Уплачено страховых взносов», в котором отражались суммы перечисленных страховых взносов страхователем на лицевой счет территориального органа Фонда, открытый в органах Федерального казначейства, с указанием даты и номера платежного поручения (п. 11.13 приказа ФСС от 26.09.2016 № 381)

Однако в новой форме 4-ФСС нет такого раздела как «Платежи», а также соответствующих граф в которых необходимо вносить информацию по уплаченным страховым взносам. Контрольными соотношениями к данному Расчету (утв. приказом ФСС от 12.02.2010 № 19) также не предусмотрена стыковка между уплаченными взносами и показателями, отраженными в Расчете 4-ФСС.

При этом в электронном формате утвержденной формы 4-ФСС есть информация по выгрузке данных по платежам (приложение № 2, таблица «Реквизиты файла XML» приказа ФСС от 12.02.2010 № 19).

Как поясняют представители 1-С: «В новой форме отчета 4-ФСС таблицы с названием „Платежи“ нет, но в программу она добавлена. Это связано с тем, что были внесены изменения в формат электронного представления формы расчета и контрольные соотношения для проверки отчета приказом ФСС от 10.06.2022 № 226. Форматом предусмотрена выгрузка данных по платежам. Поэтому для соответствия формату электронного представления в программу добавлен дополнительный раздел — таблица по платежам. Планируется автозаполнение таблицы. Обратите внимание, это необязательный раздел для выгрузки и отправки в ФСС, данные таблицы по платежам представляются только в электронном виде!»

Но, как я отмечала выше, контрольными соотношениями, в том числе и для электронной формы, не предусматривается соотнесение данных начисленных и уплаченных страховых взносов.

Соответственно, страхователь не обязан дополнительно заполнять в расчете 4-ФСС информацию по уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.