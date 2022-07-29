Согласие на разглашение налоговой тайны с 1 августа 2022 года или реализация "Климат-контроля"

По выбору налогоплательщика (плательщика страховых взносов) согласие, предусмотренное данной нормой, может быть представлено в отношении всех сведений, полученных налоговым органом, или их части. Указанное согласие направляется в налоговый орган в электронной форме.

Во исполнение этой нормы налоговая служба подготовила[2]:

- порядок направления согласия налогоплательщика в налоговые органы;

- порядок представления налоговым органом сведений, составляющих налоговую тайну, в электронной форме.

Ранее в НК РФ уже было закреплено основание прекращения налоговой тайны в отношении сведений налогоплательщика по его согласию.

Цель реализации именно этих положений – полноценное внедрение специального налогового сервиса «Климат-контроль»[3], который работает по типу социальных сетей. Конечно сейчас можно запросить данные у контрагента напрямую. Однако создание единого централизованного налогового сервиса позволит желающим на преддоговорной стадии проверить своего партнера. Для этого он сможет войти в личный кабинет и получить необходимую официальную информацию. Сервис позволит проверить как свой рейтинг, так и рейтинг своего потенциального контрагента перед заключением с ним договорных отношений, позволит добросовестным налогоплательщикам минимизировать репутационные риски, создаст условия для здоровой конкуренции, сократит возможность для ведения бизнеса с применением "серых схем", повысит транспарентность бизнес-среды.

Резюме: В недалекой перспективе бизнесмены вправе по своему усмотрению распоряжаться налоговой тайной через сервис налоговиков. Сведения, доступные налоговому органу, полученные из налоговой отчетности по согласию самого налогоплательщика могут быть переданы иным лицам. Изменения в НК РФ для реализации данного сервиса заработают с 1 августа 2022 года.

[1] п. 2.3 ст. 102 НК РФ (ред., действ. с 01.08.2022)

[2] Проект приказа разрабатывается ФНС

[3] "Паспорт приоритетного проекта "Развитие автоматизированной информационной системы ФНС России (АИС "Налог-3") в части создания интегрированного аналитического хранилища данных и модернизации информационно-аналитической подсистемы для целей контрольной работы" ("Информационно-аналитическая подсистема для целей контрольной работы ФНС России")" (утв. протоколом заседания проектного комитета от 21.02.2017 N 13(2))