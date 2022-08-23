Если организацию освободили от налоговой ответственности, то и главбуха не должны привлекать к административке

Главного бухгалтера могут привлечь к административной ответственности, если в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) им обязанностей, возложенных на него трудовым договором или должностной инструкцией, допущено правонарушение, предусмотренное КоАП РФ[1].

Однако при привлечении главного бухгалтера как должностного лица к ответственности по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ необходимо учитывать складывающуюся позицию верховных судов.

Верховный суд РФ направил[2] дело о привлечении главного бухгалтера к административной ответственности на новое рассмотрение и изменил ранее высказанную им позицию.

История дела такова. По итогам проверки налоговики оштрафовали организацию по НК, а бухгалтера - по КоАП[3]. Но организация оспорила решение ИФНС в суде, который пришел к выводу, что нарушения норм НК не было, и отменил штраф для компании. В связи с этим главный бухгалтер решила, что тогда и на нее административный штраф наложен несправедливо, и пошла его оспаривать. Однако все суды, включая ВС, штраф не отменили. В отказном Определении ВС указал, что освобождение организации от налоговой ответственности вовсе не исключает правомерного привлечения должностного лица к административной ответственности.

А вот КС[4], в который обратилась главбух, встал на ее защиту. Суд отметил, что одни и те же фактические обстоятельства не должны вести к разным последствиям при привлечении к ответственности организации и ее должностного лица. И если действия организации суд не признал нарушением, то, соответственно, и ее должностное лицо ничего не нарушало;

Таким образом одни и те же фактические обстоятельства не должны вести к разным последствиям при привлечении к ответственности организации и ее должностного лица. Данную позицию ФНС довела в своем обзорном письме[5].

С учетом приведенной выше позиции Конституционного Суда Российской Федерации Верховный суд направил дело на новое рассмотрение поскольку обстоятельства не были в полном объеме проверены, а правовые квалификации в итоговых оценках и выводах, которыми арбитражный суд завершил рассмотрение дела, в полной мере не исследованы применительно к привлечению к административной ответственности должностного лица общества.

Резюме: Верховным судом сделан окончательный вывод в вопросе привлечения к административной ответственности должностного лица по ст 15.6 КоАП, в настоящем деле главного бухгалтера. Если в судебном акте действия организации не признаны налоговым правонарушением, правоприменительные органы обязаны специально обосновать возможность применения к должностному лицу этой организации части 1 статьи 15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая в итоге была предметом рассмотрения в настоящем деле. Суды должны обеспечивать надлежащую оценку и учет всех обстоятельств конкретного дела, поскольку из них может следовать отсутствие достаточных оснований для привлечения такого лица к административной ответственности, в том числе в случае, когда необходимые для осуществления налогового контроля сведения фактически были представлены налоговому органу.

[1] (ст. 2.4 КоАП РФ, ч. 3 ст. 7 Закона N 402-ФЗ). Это, в частности (Письмо Минфина от 15.02.2018 N 03-02-08/9589, п. 24 Постановления Пленума ВС от 24.10.2006 N 18)

[2] Постановление Верховного Суда РФ от 06.07.2022 N 44-АД22-9-К7

[3] п. 1 ст. 126 НК РФ; ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ

[4] Постановление КС от 12.05.2021 N 17-П

[5] Письмо ФНС России от 28.07.2021 N БВ-4-7/10638