В «Трибуне» на этой неделе рассказывали об аренде помещений для самозанятых, командировках, новшествах для бизнеса с 1 сентября и даже о навозе!

Что такое Трибуна «Трибуна» — это персональные некоммерческие блоги пользователей. Блог ведет конкретный человек от своего имени, чтобы высказать мнение, поделиться историей, обсудить новости. В «Трибуне» нет (или почти нет — Роскомнадзор не дремлет) модерации. Ваш текст сразу появится в ленте. Допустимо писать на любые темы, но без рекламы. Важные и интересные посты по налогам, учету, юриспруденции, менеджменту, предпринимательству «Клерк» продвигает на главной странице, в рассылках и в соцсетях.

Редакция «Клерка» отобрала 10 самых интересных постов «Трибуны» за последнюю неделю. Вот наш рейтинг.

1. Аренда помещения для самозанятых — нюансы, возможности, юридические аспекты Автор: employ24 О чем текст: Автор отвечает на актуальные вопросы: имеют ли самозанятые право на аренду рабочего помещения, какие проблемы могут возникнуть со съемом помещения для самозанятых и повлияет ли аренда на сумму налога. Чем хорош: Четкостью ответов: снимать рабочие помещения самозанятым не воспрещается, но есть такие сферы, для работы в которых нужно получить разрешения от соответствующих органов. При этом в расходах стоимость аренды учесть не получится. НПД уплачивается только с доходов, без учета расходов.

2. В командировку за свой счет. Почему личные автомобили лучше не использовать Автор: anischenko_av О чем текст: О письме Минфина от 12.08.2022 № 03-03-06/1/78804. В нем чиновники коротко и сухо напоминают, что нормы компенсации за использование личного авто в служебных целях никто не отменял. Поэтому фактическую компенсацию затрат компании придется оплачивать за свой счет. Чем хорош: Автор дает рекомендации, что можно сделать в данной ситуации. Например, использовать грузовой автотранспорт. Если компания использует их в деятельности компании, то сумма компенсации нормами Постановления № 92 не ограничена. Или взять у работника транспорт в аренду. Но проблема в том, что сами сотрудники идут на это очень неохотно. Ведь тогда они теряют право использовать свой же транспорт по своему усмотрению.

3. «Я САМ». Периодически слышу такие заявления, особенно от начинающих предпринимателей Автор: Лариса Турах О чем текст: Об дилемме предпринимателя. Что лучше: вести бухгалтерский и налоговой учет самостоятельно или нанять бухгалтера? Чем хорош: Автор приводит плюсы и минусы каждого из двух решений и делает вывод в пользу бухгалтеров. При самостоятельном ведении учёта предприниматель будет прекрасно осведомлен о финансовой картине своего бизнеса. Будет в курсе всех нюансов, связанных с налогообложением. Однако, по мнению автора, эти плюсы со временем отойдут на второй план. Особенно если предприниматель не имеет соответствующих знаний в этой области.

4. Свежие облигации: Европлан и Полюс на размещении Автор: igotosochi О чем текст: Автор продолжает следить за размещением интересных выпусков облигаций. На этот раз из интересного — облигации Европлан и Полюс. Чем хорош: Если вы, как и автор, увлечены инвестициями, то очень полезно знать мнение коллег, их инвестиционный анализ и получить совет. Не обязательно следовать совету, можно просто следить за инвестициями другого человека и набираться опыта.

5. Нововведения для бизнеса с 1 сентября 2022 года Автор: Вадим Петров О чем текст: С 1 сентября 2022 года в России вступает в силу множество важных изменений в законодательстве. Автор рассказал о том, кому они облегчат жизнь, а кому станет сложнее. Чем хорош: 1 сентября уже скоро. Полезно проверить по чек-листу, все ли изменения вы учли. Автор рассказал о новом порядке расследования несчастных случаев, изменениях в электронных транспортных накладных, новшествах Госуслуг для бизнеса и правилах работы с персональными данными. Кратко и полезно.

6. В банках Казахстана с начала года удвоилась доля депозитов иностранцев Автор: Frank Media О чем текст: О том, что за январь-июнь 2022 года казахстанские банки нарастили долю привлеченных средств физлиц-нерезидентов. В июне иностранцы держали на счетах и вкладах в Казахстане 410,7 млрд тенге. Чем хорош: Дает информацию для размышления тем, кто ищет иностранный банк, который принимает российские деньги, и будет хранить их без грабительских комиссий.

7. Про Хаотиков, Консерваторов и Трансформеров Автор: miniБУХ О чем текст: О собственной системе планирования дел для бухгалтеров под названием «ДеХвостинг». Автор делится мыслями о планах, как совмещать бухгалтерию с жизнью и прочее. Чем хорош: Автор делит людей на типы по подходу к выполнению целей на: Консерваторов, Хаотиков и Трансформаторов. Текст рассказывает о каждом типе, описывает типичные модели поведения того или иного человека и дает рекомендации, как взаимодействовать с каждым из них.

8. Топ-11 способов сократить издержки компании Автор: pravila-finansov О чем текст: О способах сокращения издержек компании, как очевидных, так и не очень. О том, что сокращать расходы можно и нужно не только в кризис — это должно стать постоянной практикой компании. Чем хорош: Конкретными способами сократить издержки. Можно брать и использовать в работе, адаптируя под собственные условия.

9. Если организацию освободили от налоговой ответственности, то и главбуха не должны привлекать к административке Автор: Волынец Гульнара О чем текст: О том, что главного бухгалтера могут привлечь к административной ответственности, если он допустил правонарушение. Однако, прежде чем штрафовать, налоговики обязаны учитывать позицию верховных судов. Чем хорош: Практическими рекомендациями. Автор делает вывод, что если суд не признал, что организация нарушила Налоговый кодекс, то штраф главбуху возможен, если только если налоговики смогли обосновать его какими-либо иными доказательствами.