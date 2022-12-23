В Государственную Думу внесен законопроект, регулирующий процедуру майнинга цифровых валют и их последующую продажу

Законопроектом[1] вводятся такие понятия, как «майнинг цифровых валют», «майнинг-пул».

Требования к деятельности лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться Правительством РФ по согласованию с Банком России.

В соответствии с законопроектом цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования объектов российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в соответствии с установленным экспериментальным правовым режимом.

Законопроектом также вводится запрет на рекламу и предложение в иной форме неограниченному кругу лиц цифровых валют.

Законодательное регулирование данной деятельности позволит легально ее осуществлять, декларировать полученный доход, а также обеспечит поступление в бюджетную систему соответствующих налоговых платежей.

Резюме: В случае принятия поправок майнеры смогут с 1 января 2023 года продавать добытую цифровую валюту двумя способами. Первый – через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании. Второй способ – через специальную площадку, которая будет создана в России в рамках экспериментального правового режима. В обоих случаях о сделках нужно будет уведомлять ФНС. Кроме того, законопроектом предлагается установить запрет на рекламу криптовалюты.

Требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг, будет устанавливать Правительство РФ по согласованию с Банком России. Контроль за соблюдением требований в сфере майнинга будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, который также определит Правительство.

Как пояснил[2] соавтор поправок, заместитель Председателя Комитета по информационной политике, информационных технологиям и связи Антон Горелкин, законопроект был разработан с учетом позиций Министерства финансов и Центробанка.

«Государство получает налоговые поступления, участники рынка – правовые гарантии. Кроме того, прописывается возможность для сделок с цифровой валютой в рамках экспериментального правового режима, что может стать толчком к развитию российской криптовалютной инфраструктуры», – отметил он.

«Мы рассчитываем, что с принятием законопроекта начнет формироваться правоприменительная практика, которая определит направление дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют. Но уже сейчас понятно, что основными векторами должны стать развитие блокчейн-технологий и защита прав граждан, которые ими пользуются», – добавил депутат.

Наряду с этим, в настоящий момент Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят в первом чтении законопроект[3], регулирующий порядок налогообложения криптовалюты.

[1] Проект Федерального закона N 237585-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 17.11.2022)

[2] http://duma.gov.ru/news/55775/

[3]проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения цифровой валюты)» (паспорт проекта Федерального закона N 1065710-7)