Ольга Ульянова аудитор
Ольга Ульянова
- Клерк с
- 26.08.2021
был вчера в 22:07
- Должность Аудитор-консультант
- t.me
"Финансы под контролем" - мой девиз! Налоговый консультант и аудитор. А еще, я просто хороший человек :) К общению открыта, обращайтесь! Оказала более 6000 шт. консультаций по налогам, у меня своя консалтинговая компания. Я в телеграм https://t.me/finansypodkontrolem
Почему нельзя сдавать в аренду коммерческую недвижимость без регистрации ИП
С вами вновь Ольга Ульянова аудитор, тема сдачи в аренду коммерческой недвижимости популярна среди моих клиентов, поэтому решила подготовить пояснения, которые кому-то помогут избежать неприятностей и не потерять деньги.
Налоговые схемы, которые прогорели. Две истории оптимизации налогов, которые закончились провалом
На связи Ольга Ульянова аудитор, сегодня у меня для вас пост, посвященный налоговой безопасности. Давайте вместе рассмотрим 2 схемы оптимизации, в которых бизнесмены потерпели полное фиаско.
Нужно ли применять ФСБУ к аренде на неопределенный срок? ППА и выкупная стоимость при лизинге
Короткий пост, который поймут только бухгалтеры, для остальных он покажется хаотичным набором непонятных фраз.
НДС при передаче основных средств в виде вклада в имущество. Как сэкономить налоги при передаче имущества дочерней компании
На связи Ольга Ульянова аудитор, давайте разберемся как обстоят дела с НДС в этой ситуации у принимающей и у передающей стороны. Дочитав материал до конца, вы узнаете, как можно сэкономить.
Рубль будет расти или падать? Прогнозы аналитиков
Вопрос интересный, хочу его с вами обсудить, высказать свое мнение и очень интересно услышать ваше. Аналитики прогнозируют рост рубля до конца года, причин для этого несколько. Рассмотрим их подробнее.
Топ-5 ошибок, допускаемых в бухгалтерии при произношении слов. Пятничное настроение
Статья о том, какие ошибки можно допустить, произнося слова неправильно. Пригодится тем, кто не хочет выглядеть глупо в глазах собеседника.
Концепция матрицы для оптимального управления налоговыми рисками
Из статьи вы узнаете, как сформировать систему контроля налогов, чтобы компания не попала под прицел инспекторов.
Как увеличить нормативы расходов на ГСМ. Нужно ли оформлять путевой лист на автомобиль директора?
За счет ГСМ можно увеличить расходы, на УСН или ОСНО, благодаря чему можно заплатить меньше налогов в бюджет. Но делать это необходимо аккуратно и обдуманно.
Договор простого товарищества: что это? И как с его помощью экономят налоги
Сегодня поговорим о договоре простого товарищества и его возможностях. Подготовила для вас семь вариантов оптимизации налогообложения и экономической выгоды, которые есть у участников простого товарищества.
Безопасная доля вычетов НДС на 2 квартал 2023 года. По регионам Регион /Доля вычетов, % по возрастанию
Информация о безопасной доле возмещения НДС во 2 квартале 2023 года.
По следам недавних событий — из Ростова с любовью ❤
В этой статье я не буду высказываться в отношении политической ситуации. Или выставлять страшные и не очень картинки из моего родного Ростова-на-Дону, поделюсь лишь своими ощущениями и эмоциями, а в заключении немного напишу про налоги.
Как избежать превышения лимита по численности на УСН и АУСН
Статья подскажет предпринимателям какие есть варианты избежать превышения лимита по численности сотрудников на УСН и АУСН. Еще из нее вы узнаете в каком случае не включение в штат персонала может привести к налоговым рискам.
Как вести учет маркетплейсов? Документы и проводки в программе 1С
По заказу одной моей клиентки-бухгалтера, которая ранее покупала у меня авторскую методичку по ЕНС, я сделала вторую методичку про ведение учета на маркетплейсах. Решила для читателей Трибуны Клерка публиковать отдельные фрагменты методички про маркетплейсы, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить.
Хитрецам посвящается — незаконный способ обналички через маркетплейсы. И накручивание кешбэка
Из статьи вы узнаете как физлица умудряются накручивать себе кешбэк на дебетовые карты и под низкие проценты обналичивать деньги с кредиток с помощью маркетплейсов.
Как ИП на УСН перевести недвижимость на супруга. И как правильно при этом платить налоги
Статья поможет вам понять, как переоформить недвижимость между супругами, один или оба из которых ИП. Как в данном случае уплачивать налоги. Также вы узнаете о возможных вариантах сэкономить на данной операции.
Как избавляются от «мертвых остатков» в бухучете. И почему их нельзя наращивать
Из статьи вы узнаете, как бизнесмены на практике пытаются избавиться от зависших в учете товарных остатков. Почему «мертвые остатки» нельзя наращивать и какими налоговыми последствиями чревато их наличие или незаконное списание.
Как оптимизировать налоги, чтобы у ФНС не возникло претензий
Из статьи вы узнаете, в чем отличие легального налогового планирования от незаконной налоговой схемы. До какого уровня можно безопасно снижать налоги. Как самостоятельно контролировать налоговую нагрузку компании или ИП. А также какие изменения произошли в налоговом контроле в 2023 году.
Безопасная доля вычетов НДС на I квартал 2023 года
Информация о безопасной доле возмещения НДС в 1 квартале 2023 года.
Как ЕНП и ЕНС поможет сохранить ваши деньги
Из мини- статьи вы узнаете, как экстренно уберечь деньги предприятия или ИП от посягательств на них третьих лиц. Как единый налоговый платеж (ЕНП) и единый налоговый счет (ЕНС) могут оказаться полезными для бизнеса.
Швейцарский банк Credit Suisse заморозил деньги россиян
Новость о том, что один из крупнейших банков Европы принял решение заморозить средства российских вкладчиков.