По следам недавних событий — из Ростова с любовью ❤

В этой статье я не буду высказываться в отношении политической ситуации. Или выставлять страшные и не очень картинки из моего родного Ростова-на-Дону, поделюсь лишь своими ощущениями и эмоциями, а в заключении немного напишу про налоги.